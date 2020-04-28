Вкусная еда на время карантина: печенье кстати

Главная радость этих дней в домашней изоляции — бесконечное общение с детьми. Но для многих это нелегкое испытание: чем увлечь ребенка, кроме компьютера, телевизора или мобильного? Готовьте вместе! Это серьезное и ответственное занятие. Это интересно: можно включить фантазию и придумать новые блюда. Это объединяет: вы вместе делаете важную работу. Привлечь детей на кухню легче всего с помощью печенья — это быстро, это почти игра. Маленькие сладкие штучки можно сделать в форме человечков, домиков, животных или морских звезд. Даже трехлетнему ребенку можно поручить просто вилочкой или венчиком взбить яйцо с солью и ванилью, добавить его к маслу. Вы сами пока порубите сухофрукты и орехи, чтобы малыш не порезался, а он пусть все разминает руками. Дети это обожают — месить, раскатывать, лепить формочками.

Вы ведь не станете их ругать, если мука разлетелась по всему столу, а сахар хрустит под ногами? В конце концов, и убрать вместе веселее. А потом и это печенье, и возню с тестом, и запах маминой кухни дети будут вспоминать всю жизнь. Печенье в доме всегда кстати: завтрак, перекус, десерт и лучший подарок бабушке с дедушкой, которым сейчас особенно трудно. Для самодельных съедобных подарков я даже специально собираю разные красивые коробочки. И самое простое песочное печенье можно сделать красиво: покрыть карамелью, или глазурью, или шоколадом, или посыпать цветным сахаром. Для этого крупный сахарный песок красят пищевыми красителями. Глазурь тоже сделать пару пустяков: всего-то взбить белок и постепенно добавлять туда сахарную пудру, до тягучести. Вы боитесь готовить с детьми сладкое? О да, вам любой диетолог скажет, что печенье и совсем не полезно, что оно калорийно и того хуже — повышает аппетит и вообще действуют как наркотик — чем больше ешь, тем больше хочется. Но все равно: совсем без сладкого иногда трудно обойтись, особенно при стрессах — ведь именно сахар повышает выработку серотонина, высвобождает "молекулы счастья" эндорфины. К тому же один раз в день, около пяти вечера, сладкое можно и даже желательно — наступает естественный инсулиновый пик. Знаменитый английский файф о'клок, где главное блюдо — ваза с печеньем, не получил бы такого распространения, если бы не был нужен организму.

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Тем более печенье можно сделать из полезных вещей: орехов, кокосовой стружки, миндаля, фиников. Мои домашние больше всего любят овсяно-яблочное печенье с семечками и орехами (рецепт — здесь), у него куча вариаций и редкое сочетание достоинств. А на прошлой неделе мы с внуком, которому всего два с половиной года, вместе пекли чудесное кокосово-ореховое печенье. Он сам влажными ладошками скатывал шарики, которые потом превратились в почти французские макаруны — только возни почти никакой, и ребенку радость. Видов печенья так много, что о нем можно написать толстую книгу, а в этой публикации я для вас отобрала три самых простых и эффектных варианта, которые к тому же доказывают одну нехитрую мысль: на сахаре, орехах и самом простом песочном тесте можно строить семейное счастье. Практические советы Большинство видов печенья лучше лепить, надев тонкие одноразовые перчатки, чтобы тесто не нагревалось и не прилипало к рукам. Можно сразу наготовить в два-три раза больше теста, чем нужно, и часть убрать в холодильник или морозилку. Тесто для печенья лучше делать с помощью миксера — оно тогда получается более воздушным. Только не переусердствуйте: от длительного вымешивания тесто становится более жестким. Всегда кладите на противень пекарскую бумагу. Если вы выпекаете сразу много печенья, перед следующей выпечкой противень нужно полностью охладить, чтобы тесто сразу не расползалось. Готовое печенье не укладывайте в коробку сразу: выложите его на решетку (от духовки), поставленную на широкую сковородку. Запаситесь специальными формочками разных конфигураций и размеров (силиконовые — самые удобные: их даже не нужно смазывать маслом). Песочное печенье Что надо: мука — 250 г;

масло — 220 г;

сахар — 100–120 г (по вкусу);

соль — 0,5 ч. л.

По желанию — ароматические добавки и декор (цветной сахар, глазурь и т.д.). Что делать: Миксером смешать масло комнатной температуры и сахар, пока не получится светлая легкая кремовая масса.

Снизить скорость миксера до минимума и понемногу добавлять муку с солью и ароматизаторы.

Переложить тесто на пленку, сформировать квадрат толщиной примерно 2 см, завернуть и убрать в холодильник минимум на час.

Поставить духовку нагреваться до 180 градусов, вынуть тесто, дать ему немного нагреться и тонко раскатать на пекарской бумаге в прямоугольник или квадрат толщиной около полсантиметра. Раскатанное тесто лучше еще раз охладить (хотя бы 15 минут).

Нарезать тесто ножом или вырезать рюмкой или разными формочками (тонкий песочный корж можно выпекать целиком, а потом, пока он еще теплый, разрезать острым ножом на квадраты, ромбы или треугольники).

Выложить на противень вместе с бумагой (на которой раскатывали и вырезали) и отправить в духовку минут на 10–15 (до золотистого цвета). Если хотите посыпать цветным сахаром, нужно это делать до выпечки, а если решили покрывать глазурью, шоколадом или карамелью — после. Кокосово-ореховое печенье Что надо: смесь мелких кокосовых стружек и любых натертых орехов или миндаля — 1 стакан;

сахар — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.

По желанию — несколько капель миндального экстракта. Что делать: Кокосово-ореховую смесь соединить с сахаром и слегка взбитым яйцом. По желанию добавить несколько капель миндального экстракта. Поставить в холодильник на полчаса.

Холодную смесь разделить на 10 комочков — влажными ладонями (их нужно слегка обмакивать в холодную воду, чтобы тесто не приставало) скатать шарики и немного их приплюснуть.

Выпекать в духовке, нагретой до 175 градусов, 15 минут. Печенье-конфеты из фиников без выпечки Что надо: финики без косточек — 200 г;

ядра грецких орехов — 180 г;

какао-порошок (несладкий) — 140 г;

крепкий кофе — 3 ст. л.;

шоколадная стружка или крошка — 2 ст. л.;

кунжут — 1,5 ст. л.;

щепотка соли;

маленькие силиконовые или бумажные формочки для конфет или плоского печенья или формочки для маффинов.