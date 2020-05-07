Мировые финансовые рынки: предчувствуя бурю

Завершение очередного торгового месяца вновь подтвердило нашу давнюю догадку о том, что 2020 год будет хорошим годом для спекуляций, но не для инвестиций. В апреле мы наблюдали продолжение достаточно масштабных и неоднозначных движений на финансовых рынках.
Образно сложившуюся ситуацию можно сравнить с приближающейся летней грозой, когда мы уже явственно наблюдаем вдали гром и молнии. В этот момент становится очевидным, что избежать сильной бури, скорее всего, уже не удастся. В качестве верных предвестников такой бури сейчас выступает "аховая" макроэкономическая статистика, поступающая из Еврозоны и США. Свою негативную роль играют и такие почти невероятные факты, как наблюдавшаяся отрицательная стоимость фьючерсов на нефть и угроза переполнения всех имеющихся в мире мощностей для хранения нефти. Не внушает оптимизма и замаячившая перспектива возобновления торговой войны между США и Китаем.
Вместе с тем фондовые и сырьевые, и валютные рынки явно движутся с некоторым временным лагом по отношению ко всем этим событиям. Это вполне соответствует их природе. Рассмотрим наблюдаемые на них тенденции по порядку.
Ликвидность от ФРС
Прежде всего, стоит обратить внимание на позитивную апрельскую динамику рынка акций в США. Месячный прирост фондовых индексов Dow Jones Industrial Average (+11,1%) и S&P 500 (+12,7%) стал лучшим с 1987 года. "Высокотехнологичный" индекс Nasdaq Composite (+15,5%) продемонстрировал максимальное месячное повышение с 2000 года. Вполне очевидно, что ключевым стимулом для столь быстрого коррекционного отскока рынка акций в США стал неограниченный поток ликвидности со стороны Федеральной резервной системы.
Вместе с тем плановое апрельское заседание Федерального комитета по открытым рынкам не преподнесло особых сюрпризов, с учетом всех уже принятых экстренных мер по снижению ставки и объявлений о беспрецедентных вливаниях ликвидности в систему. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на низком уровне в диапазоне 0–0,25% годовых, при этом не было объявлено о каких-либо новых стимулирующих мерах. Время принятия экстренных решений пока что завершилось.
Таким образом, к концу апреля мы наблюдали затухание вполне закономерного коррекционного роста североамериканского фондового рынка, который наметился вслед за состоявшимся ранее более масштабным спадом. Иными словами, на нем уже завершилось первоначальное эмоциональное движение, обусловленное началом очередного экономического кризиса.
Теперь же для инвесторов и спекулянтов пришло время обратить внимание на объективные макроэкономические показатели. Исходя из этого соображения, стоит рассчитывать скорее на возобновление среднесрочного падения рынка акций в США. Соответственно, он потянет за собой вниз и фондовые рынки большинства других стран.
Согласно официальной статистике, ВВП Китая упал в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении в связи с резким спадом объемов производства и торговли на фоне вспышки коронавируса COVID-19. Наиболее острая фаза экономического коллапса в этой стране пришлась на февраль и март. По-видимому, волна экономического спада в развитых странах будет в целом повторять китайский сценарий, который развивается с опережением примерно на 1–1,5 месяца.
Падение ВВП и рост безработицы
Для сравнения, ВВП США понизился в первом квартале на 4,8%. В стране режим чрезвычайной ситуации был объявлен с 13 марта, а в Нью-Йорке — с 7 марта. Таким образом, столь сильный квартальный провал ВВП в США сформировался всего лишь за неполный месяц карантина. По грубым оценкам, такое "удовольствие", как внеплановый карантин, будет стоить экономике Соединенных Штатов примерно 10-процентного падения ВВП в годовом выражении. Речь идет только лишь про краткосрочный негативный эффект, без учета последствий карантина в третьем и четвертом кварталах 2020 года. К слову, наиболее радикальные оценки экспертов предполагают падение ВВП США по итогам второго квартала вплоть до 30% в годовом выражении и даже больше.
Не менее угрожающими выглядят и другие статистические показатели. Сейчас мы обратим внимание лишь на очень красноречивую динамику еженедельных данных по первичным заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Это один из самых быстрых индикаторов, указывающих на текущее состояние крупнейшей экономики в мире.
В обычных условиях недельное значение этого показателя составляет порядка 200–220 тыс. Но с конца марта оно увеличилось до 3,3–6,6 млн. Суммарное количество заявок на пособия по безработице за шесть последних недель составило порядка 30 млн. Это угрожающе много даже для Соединенных Штатов, население которых недавно превысило 330 млн человек.
Наш базовый сценарий предполагает, что во второй половине года фондовые индексы США с большой долей вероятности вернутся к своим мартовским минимумам и даже могут их обновить. Такая тенденция весьма вероятна по мере публикации крайне слабой макроэкономической статистики за второй квартал и провальных квартальных отчетов многих североамериканских компаний. К этому моменту подоспеет оттянутая на более поздний срок волна банкротств представителей различных секторов американской экономики. Серьезным препятствием для восстановления экономической активности станут вполне обоснованные опасения новых волн коронавирусной инфекции.
Сильным отягчающим обстоятельством для фондовых рынков также способно стать намечающееся возобновление торговой войны США и Китая. Уже сейчас в США и Европе начались разговоры о том, что КНР нанесла ущерб другим странам как минимум в результате сокрытия информации об опасности и масштабах начавшейся в этой стране коронавирусной инфекции. Имеются и более серьезные обвинения. Более того, в Соединенных Штатах уже прозвучала инициатива по поводу объявления выборочного дефолта по принадлежащим КНР государственным облигациям США на сумму до $1,2 трлн.
Слабость российских фондовых индексов
Что же касается текущей устойчивости российского рынка акций и отечественной валюты, то она выглядит еще менее обоснованной. Конечно, их косвенно поддержали небывалые стабилизирующие и стимулирующие меры со стороны ФРС и ЕЦБ. Но очевидно, что индексы Мосбиржи и РТС пока не отыграли апрельский и майский спад отечественной экономики, который усугубляется экстремально низкими ценами на российскую нефть. Скорее всего, указанные факторы будут отыгрываться по мере постепенного выхода страны из режима самоизоляции.
Согласно нашим предположениям, потери ВВП России к концу периода самоизоляции могут составить порядка 15–18% в годовом выражении. Вполне вероятно, что официальная оценка падения ВВП РФ по итогам второго квартала окажется не столь масштабной. Так или иначе, отечественная экономика уже перенесла очень сильный удар. Поэтому фундаментальные условия пока говорят в пользу возобновления среднесрочного падения российских фондовых индексов. Сложившуюся негативную ситуацию могло бы сгладить сильное и устойчивое повышение мировых цен на нефть. Однако с учетом текущего переизбытка предложения углеводородного сырья оно может состояться никак не ранее осени-зимы 2020 года.
Стоит отметить, что дополнительным стимулом для слабости российских фондовых индексов во второй половине года станет "испорченный" дивидендный сезон. Многие представители финансового сектора в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ перенесут годовые общие собрания акционеров на более поздний срок. Кроме того, им предстоит оценить целесообразность выплаты дивидендов в ухудшившейся макроэкономической среде. Вопрос о том, получат ли право на выплату ожидавшихся дивидендов компании с госучастием, обратившиеся за государственной поддержкой, пока не урегулирован. В целом же выплата щедрых дивидендов в условиях текущего "идеального шторма" для многих российских компаний будет грозить ухудшением финансовой устойчивости.
Переизбыток нефти и курс рубля
В очередной раз возвращаясь к состоянию нефтяного рынка, надо отметить, что текущий переизбыток глобального предложения черного золота оценивается примерно в 20–25 млн баррелей в сутки. Возобновленное с начала мая соглашение об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ предполагает ее сокращение лишь на 9,7 млн баррелей в сутки. Между тем уже в мае ожидается полное заполнение всех имеющихся в мире мощностей для хранения нефти. В связи с этим ставки фрахта нефтеналивных танкеров уже достигли рекордных уровней. Это значит, что многим нефтяным компаниям не удастся избежать крайне нежелательной с технологической точки зрения массовой консервации скважин. Этот процесс заложит фундамент для будущего роста нефтяных цен на временном горизонте от полугода до года.
Обратим внимание и на то, что курс отечественной валюты к концу апреля все же смог стабилизироваться на сравнительно комфортном уровне, в районе 73–76 рублей за доллар США. Пока что ее поддерживает работающее в обратную сторону бюджетное правило и "навес" от продажи валюты в результате сделки по смене собственника контрольного пакета акций Сбербанка. Поэтому нерезиденты продолжают удерживать крупные позиции в ОФЗ. Но запас прочности рубля не безграничен. Уже к началу лета мы будем наблюдать возобновление спроса на иностранную валюту со стороны импортеров товаров по мере выхода страны из состояния самоизоляции. В то же время приток нефтегазовых доходов в страну должен существенно сократиться.
Стоит упомянуть и про текущее состояние рынка драгоценных металлов. Фьючерсы на золото продолжают консолидироваться примерно на 4–5% ниже своего недавнего семилетнего максимума. Это в основном обусловлено тем фактом, что желтый металл сохраняет за собой историческую монетарную функцию в условиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС.
Соответственно, цены на другие благородные металлы демонстрируют намного более слабую среднесрочную динамику. Это связано с текущим спадом объемов потребления платины, серебра и палладия в промышленном производстве. Дальнейшие перспективы роста цен на эти металлы в основном зависят от темпов восстановления мировой экономики.
Что же касается контрактов на золото, то они все еще сохраняют потенциал для возможного роста выше ближайшего значимого уровня $1800 за тройскую унцию. Не исключено, что их подтолкнут вверх уже не экономические, а скорее геополитические потрясения мирового масштаба.