Мировые финансовые рынки: предчувствуя бурю

Завершение очередного торгового месяца вновь подтвердило нашу давнюю догадку о том, что 2020 год будет хорошим годом для спекуляций, но не для инвестиций. В апреле мы наблюдали продолжение достаточно масштабных и неоднозначных движений на финансовых рынках.

Образно сложившуюся ситуацию можно сравнить с приближающейся летней грозой, когда мы уже явственно наблюдаем вдали гром и молнии. В этот момент становится очевидным, что избежать сильной бури, скорее всего, уже не удастся. В качестве верных предвестников такой бури сейчас выступает "аховая" макроэкономическая статистика, поступающая из Еврозоны и США. Свою негативную роль играют и такие почти невероятные факты, как наблюдавшаяся отрицательная стоимость фьючерсов на нефть и угроза переполнения всех имеющихся в мире мощностей для хранения нефти. Не внушает оптимизма и замаячившая перспектива возобновления торговой войны между США и Китаем.

Вместе с тем фондовые и сырьевые, и валютные рынки явно движутся с некоторым временным лагом по отношению ко всем этим событиям. Это вполне соответствует их природе. Рассмотрим наблюдаемые на них тенденции по порядку.

Ликвидность от ФРС

Прежде всего, стоит обратить внимание на позитивную апрельскую динамику рынка акций в США. Месячный прирост фондовых индексов Dow Jones Industrial Average (+11,1%) и S&P 500 (+12,7%) стал лучшим с 1987 года. "Высокотехнологичный" индекс Nasdaq Composite (+15,5%) продемонстрировал максимальное месячное повышение с 2000 года. Вполне очевидно, что ключевым стимулом для столь быстрого коррекционного отскока рынка акций в США стал неограниченный поток ликвидности со стороны Федеральной резервной системы.

Вместе с тем плановое апрельское заседание Федерального комитета по открытым рынкам не преподнесло особых сюрпризов, с учетом всех уже принятых экстренных мер по снижению ставки и объявлений о беспрецедентных вливаниях ликвидности в систему. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на низком уровне в диапазоне 0–0,25% годовых, при этом не было объявлено о каких-либо новых стимулирующих мерах. Время принятия экстренных решений пока что завершилось.

Таким образом, к концу апреля мы наблюдали затухание вполне закономерного коррекционного роста североамериканского фондового рынка, который наметился вслед за состоявшимся ранее более масштабным спадом. Иными словами, на нем уже завершилось первоначальное эмоциональное движение, обусловленное началом очередного экономического кризиса.

Теперь же для инвесторов и спекулянтов пришло время обратить внимание на объективные макроэкономические показатели. Исходя из этого соображения, стоит рассчитывать скорее на возобновление среднесрочного падения рынка акций в США. Соответственно, он потянет за собой вниз и фондовые рынки большинства других стран.

Согласно официальной статистике, ВВП Китая упал в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении в связи с резким спадом объемов производства и торговли на фоне вспышки коронавируса COVID-19. Наиболее острая фаза экономического коллапса в этой стране пришлась на февраль и март. По-видимому, волна экономического спада в развитых странах будет в целом повторять китайский сценарий, который развивается с опережением примерно на 1–1,5 месяца.

Падение ВВП и рост безработицы

Для сравнения, ВВП США понизился в первом квартале на 4,8%. В стране режим чрезвычайной ситуации был объявлен с 13 марта, а в Нью-Йорке — с 7 марта. Таким образом, столь сильный квартальный провал ВВП в США сформировался всего лишь за неполный месяц карантина. По грубым оценкам, такое "удовольствие", как внеплановый карантин, будет стоить экономике Соединенных Штатов примерно 10-процентного падения ВВП в годовом выражении. Речь идет только лишь про краткосрочный негативный эффект, без учета последствий карантина в третьем и четвертом кварталах 2020 года. К слову, наиболее радикальные оценки экспертов предполагают падение ВВП США по итогам второго квартала вплоть до 30% в годовом выражении и даже больше.