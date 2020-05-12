Вкусная еда на время карантина: весенние грибы

Май, начало июня — сезон сморчков. Внешне эти грибы неприглядны: извилистые коричневые пирамидки-конусы. Многие смотрят на них с опаской и презрением. В русском языке у этого названия даже переносный смысл неприятный: сморчок какой-то — так говорят про неприятного старикашку. А во Франции сморчки — это дорогие грибы, из которых готовят блюда высокой гастрономии. Сморчок — гриб уникальный: он появляется, когда никаких других грибов еще нет, это первая, весенняя встреча с природой, всегда самая острая по ощущениям. Раньше всего сморчки вырастают на солнечных проплешинах — на старых вырубках и кострищах, там, где, делая просеку в хвойном лесу, когда-то жгли ветки поваленных деревьев и этим удобрили скудный песчаник.

Собирать сморчки несложно — их грибницы подолгу дают урожай на одних и тех же местах. Но не так уж просто хорошо их вымыть в нескольких водах: в них всегда много песка. Секрет их готовки не в каких-то сложных техниках, а в умении сохранить тонкий аромат и необычную текстуру. Сморчкам не требуется ярких специй — эти грибы своим природным запахом освежают что угодно, даже залежавшуюся за зиму картошку. Поэтому их всегда ценили в русских деревнях. Не перепутать со строчками Важно не путать их со строчками, шляпки которых тоже извилистые, но не конусообразные, а похожие на странные неровные полушария. Непременно обращайте внимание на форму шляпки — не слишком порядочные продавцы на рынках довольно часто выдают строчки за сморчки. В отличие от сморчков, строчки условно съедобные грибы, в них содержится довольно ядовитая гельвелловая кислота. Правда, от нее несложно избавиться: перед жаркой и употреблением строчки надо прокипятить в большом количестве воды в течение 10–15 минут — отвар вылить не пробуя.

Моя мама на всякий случай после промывания отваривала и строчки, и сморчки. А многие деревенские бабушки советуют после варки заливать эти грибы рассолом из-под квашеной капусты и оставлять на час-два. Вкус гриба потом откроется сильнее. И, что немаловажно, после рассола строчки будут совершенно безопасны. В Европе строчки не собирают, а сморчки называют morels и ценят очень высоко. Они настоящий бриллиант французской кухни, который к тому же раскрывает один из ее секретов: есть надобно и носом, потому что без интересного запаха нет настоящего вкуса. Во французских лавках деликатесов баночки с трюфелями соседствуют с маленькими пакетиками сушеных morels, которые дороже куда больших по размеру упаковок отборных итальянских белых. Кстати, сморчки — родственники трюфелей, из того же семейства сумчатых. Соус морель Соусы из сморчков — гордость многих отмеченных мишленовскими звездами ресторанов. Знаменитый французский соус морель делается так. Берете хорошо промытые и просушенные тонко порезанные сморчки и обжариваете их на среднем огне в сливочном масле (оно сильнейший катализатор и потрясающе раскрывает вкус диких трав и первых грибов).

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Добавляете немного измельченного лука-шалота, а как только почувствуете, что масло впиталось, вливаете полстакана сухого белого вина. Продолжайте подогревать на медленном огне, пока количество жидкости заметно не уменьшится. После этого добавьте сливки (или бульон), а потом растертые желтки с каплей сахара и тушите до загустения, а в конце влейте несколько капель трюфельного масла. Такой соус можно смешать с картофельным пюре, протереть в блендере до гладкости — получится вкуснейший крем-суп. В этом году весна поздняя, сморчки-строчки появились в продаже после майских праздников, но сразу повалили дружно — выросли даже у меня на дачном участке. Я больше всего люблю эти извилистые грибы в самых простых блюдах — например, с отварной молодой картошкой. Хочется хоть иногда поймать мгновение и удержать аромат весны. Молодая картошка со сморчками Что надо: Молодая картошка — 1 кг

Сморчки — ½ кг

Сливочное масло — 50 г

Куриный бульон — 70 мл

Жирные сливки — 50 мл

Лук-шалот — 2 шт.

Соль, перец, лимонный сок, зелень для украшения

Что делать: Грибы промыть несколько раз (после последней промывки вода должна остаться совершенно прозрачной, без следов песка) и нарезать, сохраняя целыми или разрезанными пополам красивые шляпки.

В сотейнике пассеровать нарезанные сморчки и шляпки со столовой ложкой сливочного масла.

Слегка приправить солью, влить куриный бульон и тушить 15 минут.

Лук-шалот мелко нарезать и пассеровать в сотейнике с десертной ложкой сливочного масла.

Соединить грибы с луком, приправить солью и перцем и подкислить несколькими каплями лимонного сока.

Картофель промыть, протереть мочалкой, но не чистить. После этого сварить в соленой воде до готовности.

Слить воду, добавить оставшееся сливочное масло и потомить пару минут на самом маленьком огне.

Сливки взбить со щепоткой соли до мягких пик.

Подогреть грибной соус и аккуратно вмешать в него взбитые сливки.

Выложить картофель в тарелки. Сверху — пенящийся грибной соус со сморчками. Украсить зеленью. Паста с соусом морель (4 порции) Что надо: Сморчки — 400 г

Паста тальятелли — 500 г

Сливочное и оливковое масла — по 50 г

Сухое белое вино — 1 стакан

Лук-шалот — 2 шт.

Куриный бульон — 1 стакан

Желтки — 2–3 шт.

Жирные сливки — 3 ст. л.

Соль, перец, сахар, мускатный орех, трюфельное масло, пармезан (или другой легкоплавкий сыр), зелень для украшения