Вкусная еда на время карантина: клубничные десерты

В детстве я думала, что настоящее счастье — это когда сидишь у целого ведра с клубникой и все ешь да ешь, а она не кончается. Потом я посмотрела фильм Бергмана "Земляничная поляна", еще позже узнала, что в Швеции это идиома, которая обозначает любимое воспоминание. Поняла, что моя поляна — клубничная. Я до сих пор страстно люблю эту ягоду. Конечно, не ту пластиковую, что продается круглый год, а другую — пахучую и кисло-сладкую, что появляется в конце мая. Чем она пахнет, сразу и не ответишь. Иногда ананасом, иногда сливочным маслом, бывает — какой-то свежей пряной зеленью. Все эти едва уловимые оттенки вместе и образуют незабываемый клубничный аромат. Именно из-за его сложности клубника вступает в множество альянсов с другими продуктами. Самые простые — сахар, который усиливает ее десертность, сливки и молоко. Вот почему клубника так хороша в смузи (особенно в сочетании с более сладким бананом).

Более десертный вариант клубничного смузи — старинный английский фул (strawberry fool). Он особенно удобен, если у вас часть клубники смялась и не имеет товарного вида: ее надо протереть в блендере с сахаром (по вкусу). Потом взбить сливки с небольшим количеством сахарной пудры и ванилью — до жестких пик. Аккуратно смешать мусс и взбитые сливки, украсить красивыми ягодами клубники и подать сразу, или поставить в холодильник (до двух часов). Новаторство "Павловой" Но самый интересный десерт на тему "клубника со сливками" — знаменитый торт "Павлова". В свое время он был абсолютно новаторским: в 1926 году во время гастролей Анны Павловой в Новой Зеландии местные кондитеры приготовили корзиночку для нарядного тарта не из теста, а из воздушной меренги, напоминающей пачку балерины, и наполнили ее взбитыми сливками и кусочками киви — в Европе экзотический фрукт быстро заменили клубникой. Свежие вкусные сливки жирностью не менее 33% взбить нетрудно, но если сразу включить миксер на максимальную скорость, то они собьются в масло, а если взбивать слишком медленно, то могут расслоиться. Нужно все очень сильно охладить: и сливки, и миску, и венчик миксера. Сначала надо взбивать на малых оборотах, а потом постепенно увеличивать и добавлять сахар или пудру. И обязательно — ваниль. Однако же просто взбитые сливки через некоторое время могут слегка опасть, и еще от них меренга быстро наполняется влагой. Поэтому "Павлову" обычно начиняют непосредственно перед подачей. Я же готовлю стабилизированные взбитые сливки (как их сделать, вы найдете в моем рецепте торта) — они никогда не осядут и не растекутся.

Когда смотришь на хрупкую красоту "Павловой", кажется, будто приготовить такое чудо может только профессиональный кондитер. На самом деле — это не сложно, если знать несколько секретов и смириться с тем, что "Павлова" потребует от вас времени и терпения — все как в балете. Вот и появился упрощенный, но тоже вкусный вариант — Eton mess, для которого достаточно испечь простейшее безе (или даже купить готовое), взбить сливки и соединить с клубникой — ее кислая нота балансирует сладость безе, а легкая фруктовая плоть чуть приглушает кремовость взбитых сливок. И "Павлову", и Eton mess часто украшают свежими листьями мяты, которые отлично оттеняют ее природную сладость. Клубника с кокосом Нынешним звездным шефам сочетание клубника-сливки-ваниль кажется немного банальным. Знаменитый французский повар Мишель Бра придумал интересное сочетание клубники с кокосом: он делает террин-желе из сливок и мелкой кокосовой стружки со свежими ягодами. Кстати, в любом десерте они лучше, чем те, что подвергаются тепловой обработке. Поэтому, если хотите испечь торт-корзинку, выпекайте основу, а потом наполняйте ее любым кремом (лучше всего миндальный) и свежими ягодами.

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В последнее время клубнику часто подают на сырных тарелках, иногда в паре с белым шоколадом. Из нее готовят чудесные салаты. Я больше всего люблю два сочетания: клубника+авокадо и клубника+сладкие помидоры. В первый я добавляю шпинат или корн, во второй — рукколу. Оба можно еще посыпать козьим сыром или фетой и листиками мяты, а заправить соусом винегрет с добавлением меда. Однако самая интересная заправка из самой клубники: попробуйте смешать размятые ягоды с оливковым маслом и немного приправить солью-перцем — и вот вам интересный соус для салатов с первыми нежными листьями. А если клубнику протереть с острым перцем, добавить мелко нарубленный красный лук и мяту — получится великолепная сальса для жаренного сыра типа сулугуни, ростбифа или лосося. Короче, не бойтесь экспериментировать, клубника с ее богатой вкусовой гаммой — самый благодатный материал. И вовсе не для одних десертов. Торт "Павлова"