Чем известен скончавшийся на 99-м году жизни "игорный король" Макао Стенли Хо

В Китае во вторник в возрасте 98 лет скончался легендарный Стенли Хо — один из самых влиятельных магнатов Азии, которого окрестили "королем", или "патриархом", игорного бизнеса Макао. В последние месяцы здоровье предпринимателя резко пошатнулось: он долгие годы страдал от болезни Паркинсона, почечной недостаточности, последствий перенесенного инсульта и был прикован к больничной койке в одном из гонконгских госпиталей.

Описание Стенли Хо © Viviane Moos/CORBIS/Corbis via Getty Images

С заявлением о кончине Хо выступили представители его многочисленного семейства, которое включает 17 детей от четырех жен. Все они — за исключением разве что первой супруги и старшей дочери, которых Хо пережил, — так или иначе вовлечены в сверхприбыльную игорную империю, которую глава их "клана" кропотливо создавал в течение четырех десятилетий. К слову сказать, вся эта родня в свое время едва не перегрызлась из-за попыток успеть поделить несметное наследство своего кормильца, а некоторые члены семьи даже затеяли судебные тяжбы на этой почве друг с другом.



"Азиатский Лас-Вегас" С начала 1960-х годов весь игорный бизнес в португальском владении Макао оказался в руках Стенли Хо, чье личное состояние в последнее время оценивалось в $6,4 млрд. Лишь только в 2002 году, через три года после перехода анклава под юрисдикцию Китая, монополии бизнесмена пришел конец. И тогда на этот ранее закрытый рынок стали допускаться международные инвесторы и операторы казино, в том числе с солидным американским капиталом. С тех пор небольшой город с населением 650 тыс. человек — единственное, кстати, место в Поднебесной, где легализованы и бурно развиваются азартные игры, — превратился в одну большую стройку. Он стал одним из самых посещаемых туристами мест в Азии и бесконечной "лазейкой" для потока состоятельных азартных игроков из материковой части Китая.

Этот бум в итоге позволил Макао затмить Лас-Вегас и превзойти его по обороту игорного бизнеса до семи раз. В последнее время эта индустрия, впрочем, временно переживает беспрецедентный кризис. Так, в феврале впервые в истории все местные казино пришлось закрыть по требованию властей на две недели из-за пандемии коронавируса. А в апреле доходы от игорного бизнеса рухнули на рекордные 97%.



На пути к успеху



Стенли Хо родился в 1921 году и был девятым из 13 детей в довольно состоятельной семье. Кстати, на типичного китайца наш герой нисколько не похож: он является полукровкой в том смысле, что его прадед был датским евреем, который в середине XIX века вел бизнес в Гонконге. Во время Великой депрессии и биржевого краха в 1929 году отец подростка разорился и оставил семью, а его два старших брата совершили самоубийство. Сам Хо примеру братьев не последовал, а стал учиться и в итоге смог получить стипендию в Гонконгском университете. Однако учебу он не окончил: в 1942 году пришлось спешно бежать с родственниками от японской оккупации в близлежащий Макао.

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Этот крошечный португальский анклав сохранял нейтралитет во время Второй мировой войны. Там будущий миллиардер, у которого на тот момент было в кармане 10 гонконгских долларов, начал крутиться, занимался торговлей, контрабандой и, короче, стал успешным бизнесменом. Он сколотил неплохой капитал и обзавелся связями. При финансовой поддержке и покровительстве гонконгского магната Генри Фока Стенли Хо в 1962 году смог завоевать эксклюзивную лицензию на ведение всего игорного бизнеса в Макао. Основанная им компания "Общество по туризму и развлечениям" (STDM) стала монополистом в этой сфере. Недолго думая, предприимчивый делец быстренько наладил паромное сообщение между Гонконгом и Макао, построил великолепный на тот момент отель-казино "Лишбоа" ("Лиссабон"), содействовал притоку иностранных туристов в местные игорные заведения. Магнату при этом удалось изменить их облик: с его легкой руки там стали играть в принятые во всем мире рулетку и блек-джек. Раньше же там резались лишь в традиционные китайские азартные развлечения — мацзян (маджонг) и фан-тан.



Ответ конкурентам



Однако в 2002 году монополии влиятельного "патриарха" пришел конец. И с открытием этого сверхприбыльного рынка в городе как грибы начали вырастать казино с иностранным капиталом, в том числе при активном участии американских компаний из Лас-Вегаса, таких как "Сэндс" (Sands). Стали открываться гигантские отели-казино, которые предоставляют посетителям не только азартные игры, но и некую культурную программу и ориентируются на массовых потребителей, а не только на богатых VIP-клиентов. В итоге такие ультрасовременные мегакомплексы, как "Венеция" (The Venetian), "Уинн" (Wynn) и другие роскошные "дворцы" стали затмевать казино старика Хо, которые, так сказать, морально устарели.

Описание Казино "Венеция" в Макао © Александр Зюзин/ТАСС

Однако "король" игорного бизнеса не унывал и вновь заявил о себе конкурентам в 2008 году. Он взял и отгрохал по соседству со своим первым казино — простеньким, казалось бы, игорным домом "Лишбоа" — в самом центре города новое сногсшибательное заведение "Гранд Лишбоа". Это здание стало и остается самым высоким и заметным в городе. 52-этажная башня-гостиница, верхушка которой спроектирована в виде цветка лотоса, а овальное основание напоминает ювелирное яйцо работы Фаберже, с тех пор — фактически новый символ Макао.



Продолжатели дела



В настоящее время игорный рынок в городе поделен между шестью операторами, которые управляют 41 казино. При этом добрую половину таких заведений по-прежнему контролирует влиятельное семейство Хо, в том числе через принадлежащий им холдинг "Эс-джи-эм" (SJM). Сам основатель этой "конторы" отошел от управления делами и отправился "на пенсию" в 2018 году. В итоге главными наследниками его империи выступили дочь Пенси Хо (состояние — $3,7 млрд), его четвертая по счету жена Анжела Леун ($3,2 млрд) и сын от второй супруги Лоренс Хо ($2,2 млрд).

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