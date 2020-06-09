{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мнение

Летнее блюдо: как приготовить сочный травяной пирог

ЧЕКАЛОВА Елена 
Телеведущая, гастрономический обозреватель, автор трех книг-бестселлеров о мировой кухне
Елена Чекалова — о том, что, хотя в России их испокон веков пекли с крапивой, они очень хороши и с другими травами

Молодая редиска, морковь и свекла уже появились на рынках. Но недавно прихожу и вижу: на прилавках одни свекольные и морковные обрубочки. "А ботва где?" — спрашиваю. Так мы ее оборвали, говорят, чтобы не мешалась, и показывают мне полный зелени ящик на выброс. Это как в старой русской сказке, когда мужик думал, что ловко одурачил медведя, отдав ему при дележе урожая репы одни вершки. Вот и мы лишаем себя самого вкусного. А я все вершки, ботву то есть, забрала — бесплатно, разумеется.

Из ботвы, шпината, зеленого лука, молодой крапивы, листьев одуванчика я пеку травяные пироги, которые называю самыми изысканными, ведь их ингредиенты нужно поискать, в том числе под ногами. И мне очень нравится, что многие из этих продуктов как бы бесплатные. Не потому, что я такая жадная. Просто это — дары природы. Когда их получаешь, кажется, будто весь мир — твой. К тому же первая зелень богата биологически активными и полезными веществами, различными микроэлементами и витаминами, так необходимыми нашему уставшему от межсезонной серости и слякоти организму.

Описание
© Shutterstock/FOTODOM

Травяные пироги можно найти у многих народов. Любимые всеми осетинские очень хороши с порубленными листьями свеклы. А знаменитый греческий пирог спанакопита начиняют шпинатом с фетой. В России испокон веков в июне пекли пироги с крапивой — молоденькая, она совсем не хуже шпината и щавеля. Рецепт моего любимого травяного пирога я получила от Авроры Бакески Берти, знаменитой кулинарки из тосканской Мареммы — местности, которая в переводе с итальянского означает "болото". Дикая красота Мареммы описана еще в "Божественной комедии" Данте, и эта земля каким-то чудом уцелела, не попав под каток индустриализации. Все та же почти нетронутая природа, ощущение простора и воздуха, которым не надышаться. 

Елена Чекалова и Аврора Бакески Берти Личный архив Елены Чекаловой
Описание
Елена Чекалова и Аврора Бакески Берти
© Личный архив Елены Чекаловой

Вытяжное тесто

Аврора считает, что правильная готовка может быть только из тех продуктов, которые поспели в саду сегодня. В июне это прежде всего травы. Пироги с ними популярны по всей Италии, но в Тоскане их готовят из простого и удивительно вкусного вытяжного теста. В нем всего четыре ингредиента: мука, вода, соль и оливковое масло. После быстрого замеса тесту дают расстояться, чтобы оно стало мягким и эластичным, — такое легко тянется. Его можно слегка раскатать скалкой, а затем повесить на сжатые кулаки и, чуть подбрасывая, медленно вращать и при этом растягивать.

Описание
© Shutterstock/FOTODOM

Кстати, точно так же на кулаках часто тянут тесто для пиццы, добиваясь минимальной толщины. Пласты получаются настолько тонкими, что, застилая дно формы, их часто кладут друг на друга — в два-три слоя. При этом каждый слегка промазывают оливковым маслом — получается подобие слоеного теста, но гораздо менее калорийное. К тому же нежирное вытяжное тесто почти не размокает при выпечке, что особенно важно для сочных травяных пирогов.

На эту тему
Вкусная еда на время карантина: молодые овощи как весенние драгоценности

Я обычно делаю их полуоткрытыми, чтобы лишняя жидкость в процессе выпечки выпаривалась. Впрочем, если у вас совсем нет времени возиться с вытяжным тестом, купите готовое фило, которое состоит из тончайших, как папиросная бумага, листов, свернутых в один рулон. Его нужно правильно подготовить. Если фило замороженное, то перед готовкой оставьте его на ночь в холодильнике.

Выложите тесто на рабочую поверхность примерно за час до использования, но не разворачивайте. Минут через 20 разверните, отделите нужное количество листов, остальное снова заверните, упакуйте в пленку и отправьте в холодильник или в морозилку. Отложенные листы сразу накройте пищевой пленкой, а сверху — влажным полотенцем (оно не должно касаться теста). Взяли из стопки два-три листа — и снова закройте оставшееся. Незакрытые листы фило моментально высыхают и тут же превращаются в крошку. И из вытяжного теста, и из фило получается хрустящая корочка, которая так идет влажному травяному пирогу.

Простая начинка

Начинку сделать вроде бы совсем просто. Только вот что надо иметь в виду: травы, особенно дикие, могут горчить. От горечи избавляются с помощью соли. Травы надо либо быстро пробланшировать в соленой воде, либо пересыпать солью, подержать, пока не появится сок, а затем промыть. После этого травы рубят и смешивают с каким-нибудь сыром, чаще молодым типа феты.

Описание
© Shutterstock/FOTODOM

Сыр можно заменить размятым вареным картофелем, а можно добавить и сыр, и картофель, и порубленные яйца вкрутую. Я люблю приправить начинку молодым чесноком и зеленым луком, но немного, чтобы не перебить тонкий травяной аромат.

И вот что еще важно: чтобы начинка не вываливалась, нарезайте пирог только после того, как он почти остынет. Кстати, разогретые на сковородке (не в микроволновке!) ломтики травяного пирога еще вкуснее — тонкие, нежирные, чуть остренькие.

Когда я их ем, всегда вспоминаю болотистую, влажную, благоухающую зеленью Маремму.

Травяной пирог

Что нужно

  • Свекольная ботва или шпинат — 300 г
  • Свежие огородные или дикие травы и листья (крапива, щавель, листья одуванчика, петрушка и т.д.) — 1 стакан (бланшированные и нарезанные)
  • Вытяжное тесто — 1 порция (или 8 листов фило)
  • Яйца — 3 шт.
  • Молодой козий сыр или фета — 180 г
  • Молоко ½ — 3/4 стакана
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, свежемолотый перец, оливковое масло, форма 25 см

Для вытяжного теста

  • Мука — 200 г
  • Вода — 100 мл
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль — 1/3 ч. л.

Что делать

  • Просеянную муку смешать с солью. В миску влить теплую воду и масло, всыпать муку и замесить тесто. Скатать тесто в шар и несколько раз отбить, чтобы вышли пузырьки воздуха. Завернуть тесто в пакет и убрать в теплое место на полчаса.
  • Тем временем приготовить начинку. Если в ботве есть грубые стебли, удалить. В просторную миску налить холодную воду и бросить лед. Вскипятить воду в трехлитровой кастрюле и хорошо посолить. Погрузить в слабо кипящую воду ботву и травы — бланшировать 1 минуту, затем откинуть на дуршлаг и перенести в миску с холодной водой. Оставить на 2–3 минуты.
  • Слить и хорошо отжать воду из ботвы и трав — нарезать не слишком мелко.
  • В блендере пюрировать яйца, чеснок и белый сыр, понемногу вливая молоко, чтобы получилась консистенция не очень густой сметаны. Выложить сырную начинку в травяную — перемешать и по вкусу приправить солью и перцем.
  • Духовку поставить нагреваться до 180 ℃. Расстоявшееся и уже мягкое тесто разделить на три части. Каждую из них слегка раскатать скалкой на присыпанной мукой рабочей поверхности, а затем растянуть на кулаках, перемещая по часовой стрелке, до минимальной толщины.
  • Смазать форму оливковым маслом. Выложить первый лист тонкого теста так, чтобы "уши" свисали за края формы, кисточкой смазать оливковым маслом. Повторить это с двумя оставшимися листами теста — складывать их друг на друга и смазывать.
  • Выложить начинку и завернуть свисающие "уши" теста на начинку, чтобы получился открытый пирог типа галеты. Смазать завернутые края оливковым маслом.
  • Поставить в духовку и выпекать 45–50 минут.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
Российская государственная детская библиотека возобновляет работу в ограниченном режиме
При посещении библиотеки необходимо строго выполнять санитарные нормы
Читать полностью