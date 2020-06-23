Прогрессивная шкала налога на доходы: как запрос на справедливость отразится на экономике

В середине июня 2020 года в СМИ появились сообщения о том, что в правительстве вновь обсуждается возможность повышения уровня налогообложения физических лиц. Речь идет о вероятном увеличении наиболее распространенной ставки НДФЛ в размере 13%, которая применяется к заработной плате и при продаже имущества гражданами РФ. Согласно предварительным данным, или, если угодно, слухам, эта ставка может быть увеличена до 15% при годовом доходе от 2–3 млн рублей.

Примечательно, что эта возможность обсуждается не по экономическим причинам, а в связи с увеличением "запроса на социальную справедливость". Позднее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что при средней заработной плате в России в размере 47 тыс. руб. "сумма отсечения" годового дохода для повышенной ставки НДФЛ в 2 млн руб. выглядит очень высокой. Вероятно, такая мера может стать продолжением недавней инициативы российского президента об обложении подоходным налогом процентов по крупным банковским вкладам граждан страны — депозитам свыше 1 млн руб. Кроме того, было предложено увеличить до 15% ставку налога для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета. Тогда эксперты отмечали, что подобные шаги, включенные в пакет мер по преодолению экономического кризиса, выглядят не слишком логично. Но с точки зрения уже упомянутой социальной справедливости они вполне допустимы. Исходя из этого, новые слухи об отказе от "плоской" шкалы налогообложения физических лиц в России вполне способны реализоваться. Попробуем разобраться в предпосылках подобных мер, а также в их экономической эффективности. Мир меняется В обществе вполне созрело негласное ощущение того, что стране нужен новый крен в направлении той самой "социальной справедливости". Первые, достаточно неуклюжие, действия в этом направлении мы увидели к моменту начала периода нерабочих дней в России. Хотелось бы надеяться, что это лишь начало новой тенденции. Возможный отказ от плоской шкалы налогообложения принципиально укладывается в такую тенденцию. Одновременно с этим обсуждается и освобождение от уплаты НДФЛ наименее обеспеченных граждан. Попутно стоит отметить, что в нынешних реалиях уже никто не вспоминает про провозглашенные несколько лет назад планы заморозки российской налоговой системы в неизменном состоянии на длительный срок. Тогда предполагалось, что это станет одним из стимулов развития отечественной экономики. Но во времена, когда уже не действуют намного более мощные догмы, пересмотр ставки действующего налога на пару процентов воспринимается скорее как будничное событие. Это не хорошо и не плохо. Просто надо учитывать, что мир вокруг изменился и продолжает меняться.

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Возвращаясь к вопросу о социальной справедливости, надо сказать, что в приложении к размеру подоходного налога это понятие весьма неоднозначно. Казалось бы, плоская шкала подоходного налога максимально справедлива для всех граждан любой страны. Однако в экономической теории существует такое понятие, как дискреционный доход, или доход, не обремененный расходами. Очевидно, что малообеспеченным гражданам труднее выплачивать налоги по той же ставке, нежели человеку с очень высокими доходами, у которого отсутствует необходимость тратить все или почти все получаемые деньги. Кроме того, прекрасно известно, что "у богатых своя инфляция". Яхты, самолеты и предметы роскоши часто не дорожают в моменты экономических потрясений так, как растут в цене предметы первой необходимости. Исходя из этих соображений, можно утверждать, что прогрессивная ставка подоходного налога представляется вполне справедливой практикой в социальном государстве, каковым, согласно конституции, остается современная Россия. Другой вопрос заключается в адекватных "ступенях" ставки подоходного налога, а также в наличии необлагаемого минимума для малообеспеченных граждан. Низкий ли НДФЛ в России Довольно часто мы слышим расхожее мнение о том, что в России очень низкий налог на доходы физических лиц. Но при этом не учитывается, что этот показатель нельзя сравнивать "в лоб" с соответствующими ставками в других странах. Его необходимо рассматривать в сочетании с другими налогами и сборами, которые вольно или невольно платят все российские граждане. Например, согласно общему правилу, в 2020 году работодатель перечисляет за сотрудников ряд страховых взносов, которые рассчитываются от величины заработной платы и иных выплат. Это 22% на пенсионное страхование, 5,1% на обязательное медицинское страхование, 2,9% на случай временной нетрудоспособности или материнства, а также от 0,2% до 8,5% на "травматизм". Фактически это налоги, величина которых напрямую привязана к заработной плате. Работники не платят их самостоятельно и не воспринимают в качестве таковых. Похожая ситуация складывается и со стандартным НДФЛ на заработную плату в размере 13%. Однако это не меняет сути дела. Если бы работники выплачивали все указанные суммы самостоятельно, они едва ли согласились бы с тем, что уровень налогов в стране низкий.

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Для полноты картины стоит отметить и другие незаметные в обычной жизни налоги, которые ложатся на граждан. Конечным плательщиком НДС в размере 20% становится обычный потребитель. Не будем забывать и про акцизы, заложенные в цену бензина, моторных масел, табака, спиртосодержащей продукции, лекарственных средств. Кроме того, физические лица вынуждены платить налоги на собственную жилую недвижимость и транспортные средства. Перечислять разнообразные пошлины и сборы уже не стоит. Но, согласно экспертным оценкам, большинство граждан РФ выплачивают государству до 30% своих доходов в виде налогов и иных косвенных платежей. Иными словами, вероятное увеличение ставки НДФЛ для богатых россиян в пределах 2% не повлечет за собой радикального изменения уровня наполнения государственного бюджета, как и его отмена для наиболее бедных граждан страны. Скорее всего, эти меры примерно уравновесят друг друга. Но государство при этом понесет дополнительные расходы на администрирование усложнившейся схемы выплаты налога. Действительно, в данном случае уместно говорить, что отказ от плоской шкалы ставки подоходного налога будет иметь по большей части характер акта социальной справедливости. Налоговое бремя экономики Стоит отметить и тот факт, что корпоративные налоги, выплачиваемые частными компаниями, в конечном счете сокращают прибыль их владельцев, которые также являются физическими лицами. Разница лишь в том, что для них действуют другие системы налогообложения, в зависимости от формы собственности. Добавим, что в различных странах наблюдается большое разнообразие в части процентного соотношения действующих ставок налогов на прибыль компаний, фонд оплаты труда и других отчислений.

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