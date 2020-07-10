Холодные (безалкогольные!) напитки для знойного лета и как их приготовить

Летом у меня всегда под рукой бутылочка воды — пожалуй, это самый популярный напиток жарких месяцев. И хотя ее я люблю, все равно часто ловлю себя на мысли, что хочется чего-то поаппетитней или посвежее. Например, потягивать из трубочки ягодный лимонад с мятой, баловать себя густым милкшейком с шариком мороженого или смаковать холодный ароматный чай. Вкусная вода Самый простой способ разнообразить обычную воду — настоять ее несколько часов в холодильнике с фруктами, ягодами, овощами, специями или травами. Такой подход мне нравится тем, что, во-первых, точно не будет обезвоживания в жару, а во-вторых, в таком напитке содержится больше полезных веществ. Кстати, это еще и эффективный метод пить больше воды: особенно для тех, кому она кажется безвкусной.

Для вкусной воды подойдут любые ягоды и фрукты. Из несладких ингредиентов я люблю добавлять огурец (для свежести), сельдерей (для пикантности) и фенхель (он придает напитку приятную анисовую нотку). Из специй я чаще всего использую противовоспалительные имбирь и гвоздику, пряный кардамон, а также коричные палочки и ванильные стручки — для вкуса, аромата и сладости. Рекомендую добавлять и свежие травы — в них содержатся полезные эфирные масла, которые "утекают" в воду. Мои самые любимые: кинза, петрушка, базилик, укроп, мята, мелисса, розмарин и тимьян. Но особое очарование напитку придают съедобные цветы — роза, шиповник, гибискус, жасмин, фиалка или расслабляющие ромашка и лаванда.

Попробуйте сочетания розмарина с апельсином и грейпфрутом, голубики с лимоном и мятой, арбуза с мятой и базиликом, дыни с огурцом или базиликом, апельсина с коричной палочкой, кардамоном и гвоздикой, а также клубники с апельсином и зеленым базиликом. Один из моих самых любимых рецептов — натуральная детокс-вода: я добавляю в нее порезанный ломтиками огурец, немного ананаса, дольки лимона или лайма, листья мяты или мелиссы, имбирь и укроп. Все эти ингредиенты выводят из нашего организма токсины, которые могут довольно сильно снизить иммунитет, ухудшить пищеварение и стать причиной различных заболеваний. Шипучка с витаминами Вообще, самый первый лимонад был тоже вкусной водой — со свежевыжатым лимонным соком. Я люблю добавлять в него имбирь, немного кленового сиропа для сладости и подаю со льдом.

В России о лимонаде узнали благодаря Петру I — в то время напиток был в тренде в Европе. Конечно, сначала он был прерогативой знати, но очень быстро стал популярен повсеместно. Все сильно изменилось в 1767 году, когда английский химик Джозеф Пристли в ходе своих экспериментов получил первую газированную воду. С тех пор идея напитка с пузырьками бередила умы предпринимателей. Самым предприимчивым оказался немецкий изобретатель Якоб Швепп, который потратил примерно 15 лет на создание промышленного сатуратора. И когда ему это удалось, сразу же запатентовал газированную воду как лечебную и развернул в Швейцарии производство и продажу шипучки.

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Россия тоже внесла свой вклад в развитие газированной воды. В 1887 году грузинский предприниматель Митрофан Лагидзе создал новую рецептуру шипучки с использованием натуральных фруктов и трав и сразу же стал поставщиком императорского двора, а чуть позже и иранского шаха. Один из моих самых любимых — арбузный лимонад. Готовить его очень просто. Измельчите в блендере до состояния пюре очищенный от косточек арбуз, добавьте цедру лимона или лайма и немного свежевыжатого сока, перелейте эту смесь в графин и залейте минеральной водой. Для свежести я добавляю несколько листочков мяты, а для более необычного вкуса — зеленый базилик. Лимонад с клубникой и ананасом без сахара Секрет этого напитка — в очень спелых ингредиентах: ананасе, клубнике и апельсине. Если клубнику можно попробовать, то вот с выбором сладкого ананаса часто возникают проблемы. Мне безотказно помогают три простых лайфхака. Во-первых, я всегда смотрю на цвет ананаса — у зрелого он насыщенный желто-оранжевый и ни в ком случае не зеленый. Затем я слушаю аромат — спелый тропический плод пахнет даже на расстоянии. И потом самое важное: кручу верхнюю часть — султан — влево-вправо. Если прокручивается сильно — значит, ананас спелый, если совсем не двигается — такой плод никогда не беру.

Если сладости все же не хватило — добавьте немного кленового сиропа или сиропа топинамбура. Это концентрированные, выпаренные натуральные соки клена и клубней топинамбура, поэтому в них содержится исключительно природный сахар. Что нужно (на 4 порции): Ананас — 1/3 шт.

Клубника — 150 г

Апельсин — 1 шт.

Свежевыжатый сок лимона или лайма — 1–2 ст. л. или по вкусу

Кокосовое молоко (опционально) — 100 мл

Мята — 10 средних листочков

Газированная вода — 800 мл

Натуральный кленовый сироп или сироп топинамбура (опционально) — по вкусу Что делать: Почистить ананас и разрезать на две равные части. Одну порезать крупным кубиком, вторую — мелким.

Разделить клубнику на две равные части. Одну порезать средними ломтиками.

Снять цедру с апельсина (старайтесь не забирать белую часть, так как она горчит), разрезать пополам и выжать сок — это можно сделать без соковыжималки, с помощью столовой ложки.

Добавить в чашу блендера крупные кубики ананаса, половину клубники, цедру апельсина, апельсиновый сок, сок лимона или лайма, два листочка мяты и кокосовое молоко. Измельчить до однородной консистенции.

Добавить смесь в кувшин, залить газированной водой и хорошо перемешать.

Положить мелкие кубики ананаса, ломтики клубники и листики мяты. Если необходимо, добавить натуральный сироп для сладости. Милкшейк по-полезному Первые милкшейки появились в 1885 году, правда, тогда это были алкогольные коктейли типа "гоголь-моголя" с добавлением яиц и виски. Их подавали и в качестве тонизирующего напитка, и как десерт. Но уже через 15 лет термин "милкшейк" означал исключительно классику — те коктейли, которые мы знаем сейчас: молочные, с добавлением клубничного, ванильного или шоколадного сиропа и зачастую мороженого.

Недавний тренд на здоровый образ жизни поменял формулу этого летнего напитка. Во-первых, его критиковали из-за большого содержания сахара. Поэтому современные милкшейки используют цельные продукты: вместо клубничного сиропа — свежие ягоды, вместо шоколадного — ломтики горького шоколада или сырой какао-порошок, а ванильный заменяет натуральный стручок этой специи или спиртовой экстракт. Недостаток сладости восполняется не сахаром, а более полезными натуральными подсластителями — сиропом топинамбура, агавы или кленовым, фруктами и сухофруктами: чаще всего бананом и фиником.

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Вторая проблема, с которой столкнулись в случае молочных коктейлей, — непереносимость лактозы и молочного белка казеина у все большего количества людей. Причем особенно часто этот недуг встречается у детей. Однако быстро появились новые необычные и более полезные рецепты. Например, мороженое на коровьем молоке можно заменить растительным — на кокосовом, миндальном, соевом или молоке из кешью. Его легко можно сделать дома без мороженицы. Но я часто использую хитрый лайхфак: комбинирую растительное молоко с замороженным бананом — получается не менее вкусная, а главное, сладкая основа для милкшейка. Или использую хорошо охлажденное кокосовое молоко 60% жирности — оно с легкостью создает густую, нежную текстуру без мороженого. Например, когда у меня нет времени, я просто взбиваю в блендере его и свежую клубнику с верхушками — получается быстро, вкусно и полезно. Недавно я открыла для себя бразильский лимонад, который можно смело назвать милкшейком. Он готовится из кокосового молока, сгущенки, лаймового сока, сахара (или любого другого подсластителя) и небольшого количества воды и подается с кубиками льда. Милкшейк с арахисовой пастой и суперфудами Это один из моих самых любимых милкшейков — причем не просто десерт, а настоящий заряд энергии. Арахис дает ему полезные жиры, хорошее количество белка, много витаминов и минералов. Также в напитке есть два суперфуда (еще один тренд ЗОЖ-милкшейков): семена чиа и натуральный какао-порошок. В чиа содержатся омега-3 жирные кислоты, необходимые для здоровья нашей сердечно-сосудистой системы, а также растворимая клетчатка, которая умеет связывать и выводить из организма токсины. В какао много антиоксидантов и довольно редкий минерал магний, поэтому какао-порошок укрепляет иммунитет, расслабляет нервную систему, поднимает настроение и также полезен для сердца.

Кстати, этот рецепт вы можете сделать еще более полезным, заменив ванильное мороженое на два очень спелых замороженных банана. Они придадут милкшейку ту самую плотную текстуру. Для этого очистите бананы, порежьте их ломтиками, положите в герметичный контейнер и поставьте на ночь в морозилку. Что нужно (на 2 порции): Ванильное мороженое — 300 г

Арахисовая паста с добавлением соли (можно заменить обычной и добавить щепотку соли) — 100 г

Миндальное молоко (можно заменить коровьим, соевым, рисовым, овсяным или из кешью) — 120 мл

Семена чиа — 1 ст. л.

Натуральный какао-порошок — 1 ст. л.

Финики (опционально, для большей сладости) — 1–2 шт. Что делать: Удалить косточки у фиников. Если они очень жесткие, то залить горячей водой на 10 минут, а потом ее слить.

Добавить в чашу блендера ванильное мороженое, затем молоко и финики. Измельчить до однородной консистенции.

Добавить семена чиа, какао и арахисовую пасту и еще раз измельчить. Айс-ти и кофе фраппе Дурманящий зной — совсем не повод отказываться от своих любимых напитков: чая или кофе. Холодный чай, или айс-ти, впервые начали готовить в США в 1860-х. Сначала к нему отнеслись с подозрением, но всего лишь через 10 лет альтернатива любимому горячему напитку снискала всеобщую популярность. Айс-ти начал появляться в меню отелей, и его начали продавать на железнодорожных станциях.

Классический холодный чай — черный, сладкий, со льдом и ломтиком лимона или лайма на кромке стакана. Затем в него начали добавлять фрукты и менять сам тип чая. Например, это может быть черный с бергамотом, зеленый с жасмином, травяной или каркаде. В Таиланде в айс-ти добавляют молоко, а в Индии делают холодную версию чая масала — с корицей, кардамоном, бадьяном, имбирем, гвоздикой и черным перцем. Белый сахар можно заменить нерафинированным, натуральными сиропами или медом.

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Приготовить айс-ти можно двумя способами — заварить кипятком и затем охладить (лед добавляется по желанию) или приготовить холодным методом. Для этого положите заварку или чайные пакетики в кувшин, залейте водой и поставьте в холодильник на 6–12 часов (очень удобно делать на ночь). В случае с заваркой чай будет нужно процедить через мешок для орехового молока или несколько слоев марли. В зеленый чай я больше всего люблю добавлять лимон, несколько ломтиков огурца и мяту. Черный нравится с клубникой и лаймом. Но, пожалуй, самый любимый — это холодный ройбуш с персиками и малиной. Также недавно я открыла для себя японский чай матча со льдом. Завариваю его холодным способом: чтобы порошок не превращался в комочки и полностью растворился, размешиваю его не ложкой, а наливаю в банку и трясу, как в шейкере, одну-две минуты. Этот напиток я люблю в трех вариантах: просто так, с подсластителем и кусочком лайма или лимона, а также с кокосовым молоком — получается матча латте со льдом. Первый холодный кофе мазагран появился немногим ранее айс-ти в Алжире: для его приготовления смешивались кофейный сироп и ледяная вода. Чуть позже стал популярным уже кофе со льдом — фраппе. Во многих странах это один из самых любимых летних напитков. Удобно, что любой кофе можно легко переделать в холодный — будь то эспрессо, капучино, латте, с шоколадом, мороженым, сиропом или специями. Для этого нужно предварительно заварить его, затем охладить и потом уже соединять с другими ингредиентами. Так же, как и в случае с чаем, можно приготовить кофе холодным способом — "колд брю". Залейте свежемолотый кофе холодной водой, перемешайте, оставьте на 5–10 минут, затем еще раз перемешайте и поставьте настаиваться в холодильник на 12–18 часов, а после процедите.