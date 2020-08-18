Пересмотр соглашений о налогах: как Россия в условиях кризиса ищет деньги для экономики

Михаил Ханов — о российской тактике "все или ничего" на переговорах с властями "налоговых гаваней"

Бросающейся в глаза экономической приметой текущего года стали небывалые по масштабам стимулирующие меры в большинстве стран мира на фоне глобальной вспышки коронавирусной инфекции. Сегодня можно констатировать, что экономическая теория "вертолетных денег" победила в мировом масштабе. Теперь самой значимой новостной темой для инвесторов и спекулянтов выступает вопрос о том, насколько быстро и в каких масштабах будут приняты очередные монетарные меры по поддержке экономики США и ЕС. Подразумевается, что все новые вливания средств в крупнейшие мировые экономики продолжат накачивать ликвидностью сырьевые и фондовые рынки. Ситуация в России в этом плане имеет свои особенности, но все же не является исключением.

Избежать Великой депрессии 2.0 Действительно, в текущих экономических реалиях реализация политики "вертолетных денег" представляется меньшим злом в сравнении с угрозой повторения событий, которые случились в США около века назад и получили весьма красноречивое название Великая депрессия. Теория и практика говорят о том, что в подобные моменты удержать экономику от краха вполне способно увеличение государственных расходов. При этом вопрос об источниках финансирования подобных мер обычно остается за скобками. Очевидно, что самым простым методом решения проблем в подобной ситуации является необеспеченная эмиссия денег. Но даже на теоретическом уровне понятно, что такая мера может дать позитивный эффект лишь в небольшом масштабе и на ограниченном временном горизонте. С практической точки зрения финансовая система современных государств устроена таким образом, что неконтролируемая эмиссия денег затруднена по вполне понятным причинам. Неизбежным следствием этого становится взрывной рост темпов инфляции. Предполагается, что в трудные времена правительство может и должно пойти на увеличение государственных расходов, сбалансировав временный дефицит бюджета за счет внешних займов или расходования золотовалютных резервов. Но в более отдаленной перспективе такие стимулирующие меры обернутся ростом налоговой нагрузки на экономику.

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Иными словами, политика "вертолетных денег" представляет собой некий заем у собственной экономики под залог ее будущих доходов. Разница заключается лишь в том, что это бремя впоследствии равномерно и незаметно распределяется на всех граждан и компании, но не на конкретных экономических субъектов в виде кредитов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно сформулировал это соображение очень просто: "Вы же знаете, что не бывает денег с вертолетов, что деньги надо зарабатывать — не на площадях, а на заводах и фабриках". Можно согласиться, что небольшому и небогатому государству сложно использовать такой способ для преодоления серьезного экономического кризиса. Что же касается крупных могущественных государств, то они имеют возможность решать экономические проблемы не только за счет внутренних ресурсов, но и в результате реализации внешней политики. Хорошим историческим примером этого является расцвет ряда европейских государств в результате колониальной экспансии. Ну а современные США могут себе позволить реализацию политики "вертолетных денег" относительно безболезненно именно потому, что в этой стране эмитируется основная мировая резервная валюта. Удар по офшорам Надо признать, что у России также имеется некоторый выбор возможностей, ресурсов и инструментов для внутренней экономической стабилизации в среднесрочном периоде. Например, в связи с зависимостью отечественной экономики от экспорта углеводородного сырья мы наблюдаем попытки влияния РФ на ценообразование на глобальном нефтяном и газовом рынках. Конечно, подобные меры не всегда являются заведомо успешными. Другим важным направлением в этом плане становятся усилия в части ограничения оттока капитала из РФ и повышения сбора налогов со стороны самых крупных и прибыльных предприятий. В конце марта 2020 года президент РФ Владимир Путин сообщил о планах повышения до 15% налога на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Этот шаг был представлен как часть пакета правительственных мер по борьбе с экономическими последствиями коронавируса. Это стало сигналом для начала пересмотра целого ряда международных соглашений по поводу избежания двойного налогообложения с другими странами. Соответствующие переговоры идут очень быстро. Уже сейчас стали известны их промежуточные итоги.

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В начале августа 2020 года было объявлено, что Республика Кипр согласилась на условия РФ в части увеличения удерживаемого подоходного налога с дивидендов и процентов до 15%. Было подчеркнуто, что достижение соглашения по этому поводу остановило процесс денонсации действовавшего ранее соглашения. Иными словами, российская делегация исходила из принципа "все или ничего". Напомним, что ранее выплата дивидендов из РФ в пользу резидентов Кипра облагалась налогом 5% или 10%, а проценты по займам полностью освобождались от налогообложения. Официально изменение условий соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром будет подписано осенью. Оно вступит в силу с 1 января 2021 года. Заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов ожидает ежегодного увеличения поступлений в бюджет РФ только от пересмотра условий налогообложения с этой страной в 130–150 млрд руб. Стоит отметить, что для институциональных инвесторов в Россию с Кипра с долей участия более 15% все же останется небольшая "налоговая лазейка". Речь идет о налогообложении прибыли по банковским кредитам, облигационным займам и доходам от прямых инвестиций. Однако подобная схема подойдет далеко не для любого привычного кипрского офшора. Между тем аналогичные переговоры активно ведутся и с другими странами. Известно, что Россия инициировала пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения на тех же условиях с Нидерландами, Люксембургом и Мальтой. Более того, с Мальтой указанный вопрос уже принципиально согласован. Теперь начались разговоры о пересмотре налоговых соглашений со Швейцарией и Гонконгом. В целом позиция РФ заключается в том, что она готова выходить из действующих соглашений об избежании двойного налогообложения в случае, если иностранные партнеры не примут предложения РФ. Об этом прямо заявил президент Владимир Путин. "Налоговый рай" переезжает Таким образом, правительство РФ целенаправленно нивелирует былые преимущества исторически сложившейся схемы владения активами в России через иностранные офшорные фирмы-прокладки. В качестве реальных альтернатив этому предлагается их миграция в Россию или же переезд в уже созданные на территории страны специальные административные районы (САР). САР представляют собой некий аналог офшора на территории РФ. В настоящее время готовится сокращение для их резидентов ставки налога на дивиденды с 15% до 5%. Такое решение утверждено правительством в дорожной карте по трансформации делового климата в стране.

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