Рынок делает ставку на высокие технологии. Выведут ли они мировую экономику из кризиса?

На этом фоне акции компании Tesla росли как на дрожжах. С середины марта они подорожали уже более чем в шесть раз. Компания даже вынуждена была провести дробление своих бумаг в пропорции 1:5, поскольку их биржевая цена стала слишком высокой для рядового частного инвестора. Опять же, эти акции сейчас выглядят переоцененными с учетом их крайне высокого коэффициента P/E (соотношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию — прим. ТАСС) и неоднозначной репутации основателя компании Илона Маска.

И все же, в отличие от многих канувших в начале века в Лету "доткомов", компания Tesla производит и успешно продает реальный популярный продукт. Несмотря на падение продаж во втором квартале 2020 года, она все равно сумела увеличить свою полугодовую выручку более чем на $1 млрд. Конечно, это, мягко говоря, скромное достижение в сравнении с мировыми автогигантами. Но в контексте обесцененных денег инвесторам важны не только абсолютные цифры, но и тенденции. Неоправданно высокая стоимость акций Tesla включает в себя рыночную и имиджевую премию за причастность к бизнесу компании-пионера, которая имеет все предпосылки для того, чтобы стать новой американской легендой.

Не стоит только забывать, что мир в этом плане не сошелся клином на одной лишь компании Tesla. В последнее время в СМИ довольно часто появляются сообщения о планах новых IPO изготовителей электрических автомобилей. Производители традиционной техники также делают заметные шаги в этом направлении. Например, компания Mercedes-Benz недавно сообщила о планах вывода на рынок к концу 2020 года пяти полностью электрических моделей. А поклонники мотоциклов марки Harley-Davidson ожидают затянувшегося начала продаж первой для компании электрической модели LiveWire.

Что же касается рынка акций США, то на нем уже обращаются акции ряда компаний, производящих средства передвижения на электрической тяге. Это NIO Limited, Li Auto Inc., Nikola Corporation, XPeng Inc., Workhorse Group Inc., NIU Technologies, Kandi Technologies, ElectraMeccanica Vehicles Corporation.

Рискнем предположить, что производство электрокаров станет одним из локомотивов выхода мировой экономики из текущего кризиса. Столь дорогостоящий товар, с большой добавленной стоимостью и огромным количеством комплектующих, прекрасно подходит на эту роль. Попутно эта новая продукция позволит нагрузить новым долгом очень широкий слой населения всего мира. Образно говоря, мы поедем в светлое будущее на декарбонизированном электрокаре…