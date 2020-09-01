Рынок делает ставку на высокие технологии. Выведут ли они мировую экономику из кризиса?

Текущий 2020 год останется в истории как время неожиданных и масштабных перемен, которые происходят на крайне сжатом временном горизонте. Ту встряску, что получила мировая экономика в результате вспышки коронавируса COVID-19, вполне уместно сравнить с потрясениями, случившимися во времена двух нефтяных шоков 1973 и 1979 годов.

Описание Завод Tesla © AP Photo/Paul Sakuma

Весьма показательная картина в этом плане сложилась в те годы в Японии. Эта страна была вынуждена официально провозгласить курс на переход от энергоемкой промышленности к наукоемкой. Позднее было признано, что указанное решение стало благом для ее экономики. В то же время энергосбережение и ускоренное развитие ядерной энергетики стали общемировой тенденцией. В целом это дало существенный толчок развитию передовых технологий в мировом масштабе.

На эту тему Мировые финансовые рынки предвещают проблемы в реальном секторе

Одновременно с этим произошел временный рост объемов потребления угля в качестве традиционного энергоносителя, а Советский Союз начал наращивать объемы экспорта нефти. Таким образом, два серьезных нефтяных кризиса стали стимулом для ускорения прогресса в развитых странах, но при этом затормозили тот же самый прогресс в государствах, основу экономики которых составлял экспорт углеводородного сырья. К слову, преодолеть пресловутую "голландскую болезнь" или "эффект нефтяной иглы" в практическом плане почти невозможно. Классическим примером этого представляется откровенно отсталая экономика Венесуэлы, занимающей первое место в мире по доказанным запасам нефти. В качестве редкого исключения можно привести многолетнюю целенаправленную политику по уходу от нефтяной зависимости, проводимую в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако ОАЭ все еще не прошли этот путь до конца. А для других нефтедобывающих государств подобная перестройка экономики в срочном пожарном порядке в нынешних реалиях попросту невероятна.

На эту тему Теперь $2 трлн. Как за пару лет Apple удвоила свою стоимость

Текущую ситуацию в мировой экономике можно охарактеризовать как "сырьевой кризис наоборот". Длительный период карантина в промышленно развитых странах способствовал резкому сокращению объемов глобального производства. Это повлекло неизбежный спад цен на многие виды сырья. Другим не менее важным последствием вспышки коронавируса COVID-19 стало понимание того, что отдельные страны больше не могут надеяться на стабильные импортные поставки жизненно важных товаров. Экстренное налаживание производства средств индивидуальной защиты во многих государствах в этом плане стало лишь первой ласточкой. Таким образом, главный лозунг Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" неожиданно стал весьма и весьма актуальным. Вполне очевидно, что репатриация промышленного производства в США, страны ЕС и во многие другие государства не будет иметь характера физического перемещения станков и оборудования из третьего мира с их перезапуском на новом месте. Традиционная ставка на дешевую рабочую силу в месте открытия новых производств в данном случае неприменима. Это значит, что новые заводы в экономически развитых странах будут создаваться на более высоком технологическом уровне. Возможности для этого имеются уже давно. Например, немецкая транснациональная корпорация Adidas еще в 2016 году запустила первую полностью автоматизированную фабрику по пошиву обуви на территории Баварии. Роль людей на этом производстве свелась к контролю за работой машин и оценке качества готовой продукции. О чем говорят фондовые индексы Хорошо известно, что фондовые рынки живут ожиданиями, а динамика фондовых индексов зачастую опережает тенденции реального сектора экономики. В этом плане движение четырех ключевых фондовых индексов США по мере развития текущего кризиса выглядит очень показательным. Со второй половины февраля до середины марта они продемонстрировали достаточно неравномерную просадку: Dow Jones Industrial Average -38,4%, S&P500 -35,4%, NASDAQ Composite -32,6%, NASDAQ 100 -30,4%. Напомним, что в промышленном индексе Dow Jones (DJIA) высок вес компаний, представляющих собой традиционную старую экономику. Индекс широкого рынка S&P500 характеризует состояние экономики США в целом. Индекс NASDAQ Composite по большей части включает в себя бумаги высокотехнологичных компаний. Еще более высокотехнологичным является индекс NASDAQ 100, включающий в себя строго акции представителей хайтека. Как мы видим, биржевая стоимость акций высокотехнологичных компаний в ходе весенних распродаж оказалась заметно более устойчивой в сравнении с бумагами представителей других секторов экономики. Еще более красноречивой представляется дальнейшая динамика этих индексов по отношению к их максимальным среднесрочным значениям, достигнутым перед началом весеннего падения: DJIA -3,1%, S&P500 +3,4%, NASDAQ Composite +18,9%, NASDAQ 100 +23,2%. Промышленный индекс DJIA все еще не сумел отыграть свою недавнюю просадку. Вместе с тем высокотехнологичный индекс NASDAQ 100 не только сильно повысился, но и продолжает упорно обновлять свои исторические максимумы.

На эту тему Подошел ли к концу "идеальный шторм" на российском фондовом рынке

Указанная тенденция стала понятна уже к началу второго квартала 2020 года. Уже в тот момент заметно лучше рынка выглядели многие представители следующих секторов рынка акций США: телекоммуникационное оборудование, бытовая электроника, оборудование и материалы для производства полупроводников, разработка программного обеспечения, электронные игры и мультимедиа, интернет-сервисы и электронный контент. При этом акции компаний, предоставляющих традиционные телекоммуникационные услуги, выглядели слабо. Указанная отрасль не сумела извлечь большой выгоды от периода коронавирусного карантина. Очевидно, что она начала проигрывать в конкурентной борьбе продвинутым интернет-сервисам и социальным сетям. Многие бумаги, входящие в указанный сектор, так и не сумели нивелировать свое весеннее снижение вплоть до начала сентября. Таким образом, тезис, что выход из нового кризиса будет осуществляться через рост высокотехнологичных отраслей экономики, находит свое подтверждение в ожиданиях инвесторов и биржевых спекулянтов, которые транслируются на фондовый рынок. К слову, российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС сейчас все еще далеки и от своих исторических максимумов и от значений, на которых они находились в начале года. Это подтверждает соображение о том, что экономика стран — экспортеров сырья рискует отстать от назревающего высокотехнологичного рывка в развитых государствах. Одной из немногих надежд для российских инвесторов и спекулянтов остаются лишь акции компании "Яндекс". С конца 2019 года они подорожали на 88,5%. Конечно, к началу сентября 2020 года эти бумаги явно выглядят перекупленными, но то, что их цена смогла подняться столь высоко, говорит о многом. Успех электромобилей Для полноты картины стоит упомянуть и про еще одну ультрамодную тему текущего года на зарубежном фондовом рынке. Речь идет про акции производителей электрокаров во главе с пресловутой компанией Tesla. Мы знаем о том, что многие мировые автопроизводители сильно пострадали от приостановки производства и от падения спроса в первой половине года. Суммарная потеря их выручки за указанный период оценивается в $250 млрд. Самый существенный ущерб понесли два крупнейших по объему продаж мировых автоконцерна — Toyota Motor Corp. и Volkswagen AG.

На эту тему Беспилотные машины уже ездят по Москве. Прокатились на авто под управлением робота-педанта