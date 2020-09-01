Рынок делает ставку на высокие технологии. Выведут ли они мировую экономику из кризиса?

Текущий 2020 год останется в истории как время неожиданных и масштабных перемен, которые происходят на крайне сжатом временном горизонте. Ту встряску, что получила мировая экономика в результате вспышки коронавируса COVID-19, вполне уместно сравнить с потрясениями, случившимися во времена двух нефтяных шоков 1973 и 1979 годов.
Весьма показательная картина в этом плане сложилась в те годы в Японии. Эта страна была вынуждена официально провозгласить курс на переход от энергоемкой промышленности к наукоемкой. Позднее было признано, что указанное решение стало благом для ее экономики. В то же время энергосбережение и ускоренное развитие ядерной энергетики стали общемировой тенденцией. В целом это дало существенный толчок развитию передовых технологий в мировом масштабе.
Одновременно с этим произошел временный рост объемов потребления угля в качестве традиционного энергоносителя, а Советский Союз начал наращивать объемы экспорта нефти. Таким образом, два серьезных нефтяных кризиса стали стимулом для ускорения прогресса в развитых странах, но при этом затормозили тот же самый прогресс в государствах, основу экономики которых составлял экспорт углеводородного сырья.
К слову, преодолеть пресловутую "голландскую болезнь" или "эффект нефтяной иглы" в практическом плане почти невозможно. Классическим примером этого представляется откровенно отсталая экономика Венесуэлы, занимающей первое место в мире по доказанным запасам нефти.
В качестве редкого исключения можно привести многолетнюю целенаправленную политику по уходу от нефтяной зависимости, проводимую в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако ОАЭ все еще не прошли этот путь до конца. А для других нефтедобывающих государств подобная перестройка экономики в срочном пожарном порядке в нынешних реалиях попросту невероятна.
Текущую ситуацию в мировой экономике можно охарактеризовать как "сырьевой кризис наоборот". Длительный период карантина в промышленно развитых странах способствовал резкому сокращению объемов глобального производства. Это повлекло неизбежный спад цен на многие виды сырья.
Другим не менее важным последствием вспышки коронавируса COVID-19 стало понимание того, что отдельные страны больше не могут надеяться на стабильные импортные поставки жизненно важных товаров. Экстренное налаживание производства средств индивидуальной защиты во многих государствах в этом плане стало лишь первой ласточкой. Таким образом, главный лозунг Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" неожиданно стал весьма и весьма актуальным.
Вполне очевидно, что репатриация промышленного производства в США, страны ЕС и во многие другие государства не будет иметь характера физического перемещения станков и оборудования из третьего мира с их перезапуском на новом месте. Традиционная ставка на дешевую рабочую силу в месте открытия новых производств в данном случае неприменима. Это значит, что новые заводы в экономически развитых странах будут создаваться на более высоком технологическом уровне. Возможности для этого имеются уже давно. Например, немецкая транснациональная корпорация Adidas еще в 2016 году запустила первую полностью автоматизированную фабрику по пошиву обуви на территории Баварии. Роль людей на этом производстве свелась к контролю за работой машин и оценке качества готовой продукции.
О чем говорят фондовые индексы
Хорошо известно, что фондовые рынки живут ожиданиями, а динамика фондовых индексов зачастую опережает тенденции реального сектора экономики. В этом плане движение четырех ключевых фондовых индексов США по мере развития текущего кризиса выглядит очень показательным. Со второй половины февраля до середины марта они продемонстрировали достаточно неравномерную просадку: Dow Jones Industrial Average -38,4%, S&P500 -35,4%, NASDAQ Composite -32,6%, NASDAQ 100 -30,4%.
Напомним, что в промышленном индексе Dow Jones (DJIA) высок вес компаний, представляющих собой традиционную старую экономику. Индекс широкого рынка S&P500 характеризует состояние экономики США в целом. Индекс NASDAQ Composite по большей части включает в себя бумаги высокотехнологичных компаний. Еще более высокотехнологичным является индекс NASDAQ 100, включающий в себя строго акции представителей хайтека.
Как мы видим, биржевая стоимость акций высокотехнологичных компаний в ходе весенних распродаж оказалась заметно более устойчивой в сравнении с бумагами представителей других секторов экономики. Еще более красноречивой представляется дальнейшая динамика этих индексов по отношению к их максимальным среднесрочным значениям, достигнутым перед началом весеннего падения: DJIA -3,1%, S&P500 +3,4%, NASDAQ Composite +18,9%, NASDAQ 100 +23,2%. Промышленный индекс DJIA все еще не сумел отыграть свою недавнюю просадку. Вместе с тем высокотехнологичный индекс NASDAQ 100 не только сильно повысился, но и продолжает упорно обновлять свои исторические максимумы.
Указанная тенденция стала понятна уже к началу второго квартала 2020 года. Уже в тот момент заметно лучше рынка выглядели многие представители следующих секторов рынка акций США: телекоммуникационное оборудование, бытовая электроника, оборудование и материалы для производства полупроводников, разработка программного обеспечения, электронные игры и мультимедиа, интернет-сервисы и электронный контент.
При этом акции компаний, предоставляющих традиционные телекоммуникационные услуги, выглядели слабо. Указанная отрасль не сумела извлечь большой выгоды от периода коронавирусного карантина. Очевидно, что она начала проигрывать в конкурентной борьбе продвинутым интернет-сервисам и социальным сетям. Многие бумаги, входящие в указанный сектор, так и не сумели нивелировать свое весеннее снижение вплоть до начала сентября.
Таким образом, тезис, что выход из нового кризиса будет осуществляться через рост высокотехнологичных отраслей экономики, находит свое подтверждение в ожиданиях инвесторов и биржевых спекулянтов, которые транслируются на фондовый рынок.
К слову, российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС сейчас все еще далеки и от своих исторических максимумов и от значений, на которых они находились в начале года. Это подтверждает соображение о том, что экономика стран — экспортеров сырья рискует отстать от назревающего высокотехнологичного рывка в развитых государствах. Одной из немногих надежд для российских инвесторов и спекулянтов остаются лишь акции компании "Яндекс". С конца 2019 года они подорожали на 88,5%. Конечно, к началу сентября 2020 года эти бумаги явно выглядят перекупленными, но то, что их цена смогла подняться столь высоко, говорит о многом.
Успех электромобилей
Для полноты картины стоит упомянуть и про еще одну ультрамодную тему текущего года на зарубежном фондовом рынке. Речь идет про акции производителей электрокаров во главе с пресловутой компанией Tesla. Мы знаем о том, что многие мировые автопроизводители сильно пострадали от приостановки производства и от падения спроса в первой половине года. Суммарная потеря их выручки за указанный период оценивается в $250 млрд. Самый существенный ущерб понесли два крупнейших по объему продаж мировых автоконцерна — Toyota Motor Corp. и Volkswagen AG.
На этом фоне акции компании Tesla росли как на дрожжах. С середины марта они подорожали уже более чем в шесть раз. Компания даже вынуждена была провести дробление своих бумаг в пропорции 1:5, поскольку их биржевая цена стала слишком высокой для рядового частного инвестора. Опять же, эти акции сейчас выглядят переоцененными с учетом их крайне высокого коэффициента P/E (соотношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию — прим. ТАСС) и неоднозначной репутации основателя компании Илона Маска.
И все же, в отличие от многих канувших в начале века в Лету "доткомов", компания Tesla производит и успешно продает реальный популярный продукт. Несмотря на падение продаж во втором квартале 2020 года, она все равно сумела увеличить свою полугодовую выручку более чем на $1 млрд. Конечно, это, мягко говоря, скромное достижение в сравнении с мировыми автогигантами. Но в контексте обесцененных денег инвесторам важны не только абсолютные цифры, но и тенденции. Неоправданно высокая стоимость акций Tesla включает в себя рыночную и имиджевую премию за причастность к бизнесу компании-пионера, которая имеет все предпосылки для того, чтобы стать новой американской легендой.
Не стоит только забывать, что мир в этом плане не сошелся клином на одной лишь компании Tesla. В последнее время в СМИ довольно часто появляются сообщения о планах новых IPO изготовителей электрических автомобилей. Производители традиционной техники также делают заметные шаги в этом направлении. Например, компания Mercedes-Benz недавно сообщила о планах вывода на рынок к концу 2020 года пяти полностью электрических моделей. А поклонники мотоциклов марки Harley-Davidson ожидают затянувшегося начала продаж первой для компании электрической модели LiveWire.
Что же касается рынка акций США, то на нем уже обращаются акции ряда компаний, производящих средства передвижения на электрической тяге. Это NIO Limited, Li Auto Inc., Nikola Corporation, XPeng Inc., Workhorse Group Inc., NIU Technologies, Kandi Technologies, ElectraMeccanica Vehicles Corporation.
Рискнем предположить, что производство электрокаров станет одним из локомотивов выхода мировой экономики из текущего кризиса. Столь дорогостоящий товар, с большой добавленной стоимостью и огромным количеством комплектующих, прекрасно подходит на эту роль. Попутно эта новая продукция позволит нагрузить новым долгом очень широкий слой населения всего мира. Образно говоря, мы поедем в светлое будущее на декарбонизированном электрокаре…