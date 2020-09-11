Страсти по транспортному налогу: почему власти никак не могут его отменить

Сразу несколько предложений поступило от депутатов Госдумы перед началом осенней сессии, и суть у них одна — в очередной раз некоторые народные избранники предлагают отменить транспортный налог. А выпадающие доходы бюджета покрыть с помощью повышенного акциза в цене бензина. Так чего же нам ждать? И не приведет ли теоретическая замена транспортного налога на акциз к росту цен на бензин? Определимся с терминами Итак, что же такое транспортный налог? Понятно, что это — налог, который собирают с владельцев зарегистрированных транспортных средств. Транспортный налог впервые появился в США в 1908 году, практически сразу после появления первого массового автомобиля — Ford Model T. И направлялся он на ремонт и строительство автодорог. В современной истории России дорожный налог был введен 18 октября 1991 года (закон "О дорожных фондах в Российской Федерации"). Средства, полученные от сборов с автовладельцев, тоже шли на содержание, ремонт и реконструкцию автодорог. В начале 2000-х годов дорожные фонды ликвидировали, дорожный налог переименовали в транспортный, и собранные деньги просто попадали в бюджет, чтобы… Правильно, использовать на самые разные цели. Спустя еще десять лет дорожные фонды снова восстановили. Но с тех пор право устанавливать ставки транспортного налога было предоставлено регионам. Так же, как и самые разные налоговые льготы.

Федеральное законодательство (см. Налоговый кодекс РФ, гл. 28) устанавливает лишь базовые ставки сборов — в зависимости от мощности мотора. И эти ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ, но не более чем в десять раз. Кроме того, региональные власти могут устанавливать дифференцированные налоговые ставки в отношении каждой категории транспортных средств, их владельцев, а также с учетом срока полезного использования машин (темпов амортизации). Например, базовая ставка на авто мощностью до 100 л.с. составляет 2,5 рубля (за каждую силу). Если двигатель мощнее 250 л.с., то за каждую "лошадку" придется заплатить уже 15 рублей. Это в теории, то есть в федеральном законе. Но регион может увеличить сбор, либо его уменьшить (как правило, большинство регионов давно собирают налоги по верхней возможной ставке). А то и вовсе отменить для некоторых автомобилей или категорий граждан.

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Практически во всех регионах, например, освобождены от уплаты налогов автомобили, принадлежащие инвалидам и многодетным семьям, ветеранам Отечественной войны. Но регионы могут вводить и свои, оригинальные льготы. Так, в Москве обнулен транспортный налог для владельцев автомобилей мощностью до 70 л.с., а также электромобилей, а в Тверской области ничего не надо платить, если у вас в собственности есть отечественная машина мощностью до 100 л.с. А вот в Ярославле областные депутаты освободили от транспортного налога всех пенсионеров, которые владеют автомобилем мощностью меньше 100 л.с. В Перми от уплаты налога освобождают родителей на год, когда их сын проходит срочную службу в российской армии. Но это еще не все! Кроме региональных льгот есть и "повышающие коэффициенты". Так, федеральным законом шесть лет назад ввели налог на роскошь. По нему владельцы дорогих автомобилей платят транспортный налог в двойном, а то и в тройном размере. При условии, если автомобиль стоил больше 3 млн рублей. За эти годы цены выросли многократно, вырос вместе с ними и список "роскошных" машин — в нем уже почти 1,5 тыс. моделей. Причем некоторые версии автомобилей, попавшие под налог на роскошь, никак не относятся к категории престижных, роскошных машин; речь идет о моделях массового сегмента. Но это уже другая история. О каких суммах идет речь Но все-таки, сколько средств получают бюджеты регионов от транспортного налога? И в каких регионах автомобилистам жить хорошо, а в каких — с них дерут по три шкуры? Самые низкие налоги, по данным компании "Финэкспертиза", установлены в Забайкальском крае и в Ингушетии: там средняя сумма сбора составляет чуть больше 1,4 тыс. рублей в год. А самые высокие — понятное дело, в Москве и Санкт-Петербурге: 6,8 и 5,6 тыс. рублей соответственно. В среднем же по стране в прошлом году каждый владелец авто уплатил в виде транспортного налога около 3 тыс. рублей. Это в среднем. Я, например, как житель столицы, не имеющий льгот, за свой автомобиль мощностью 150 л.с. заплачу в этом году 5250 рублей. Эти деньги целиком пойдут в региональный дорожный фонд, чтобы затем превратится в километры нового асфальтового покрытия, мосты, светофоры и т.д. Правда, ко многим регионам у контролирующих органов есть претензии по поводу нецелевого использования денег из дорожных фондов, но это опять же другая история. В результате в прошлом году все региональные бюджеты собрали транспортные налоги в сумме 175 млрд рублей. Цифра звучит внушительно, но на самом деле это всего 1,6% от всех собранных региональных налогов. И говорят, что налог это довольно непростой, дорогой для администрирования, и часть денег просто проходит мимо кассы из-за многочисленных пробелов в базах данных ГИБДД и налоговых служб. Так, по данным опроса, проведенного этим летом специалистами аналитического агентства "Автостат", 9,9% респондентов (практически каждый десятый!) транспортный налог вообще не платят. И если в Москве в прошлом году транспортный налог принес в бюджет 26,3 млрд рублей, то в Кировской области пытаются собрать 1,1 млрд рублей. Предвыборные страсти И вот представители разных партий в Госдуме активно выступают за отмену транспортного налога. В конце августа такой законопроект внес депутат от "Единой России" Андрей Барышев, а в начале сентября в ГД поступил еще один похожий документ от группы законодателей из ЛДПР. Авторы последнего проекта даже указали возможную дату отмены непопулярного налога — с 1 января 2021 года. Собственно, на моей памяти это уже десятое или двадцатое предложение подобного рода; ежегодно их появляется три-четыре, а то и больше. Причем в пояснительных записках депутаты и иные общественные деятели совершенно справедливо указывают на двойное налогообложение водителей: каждый раз, заливая в бак бензин, автовладельцы платят акциз, а также раз в год обязаны платить транспортный налог. При этом главная несправедливость транспортного налога — в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год. При этом вред, который приносят дорогам эти автомобили, оценивается в принципиально разных масштабах! А транспортный налог (см. выше) как раз должен идти на ремонт и содержание автодорог.

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Но тут надо сделать еще одно отступление в сторону теории. Во многих странах мира в последние годы переходят от уплаты фиксированных сумм транспортного налога к специальным "дорожным" акцизам. Вообще акциз (от лат. accido — обрезаю) — косвенный налог на товары массового потребления внутри страны (в отличие от таможенных платежей, несущих ту же функцию, но на товары, привезенные из-за границы). Причем, как правило, его устанавливают на те товары, которые при местном производстве обходятся чересчур (с точки зрения правительства) дешево. В нашем случае это алкоголь, табак, ювелирные украшения и… топливо для автомобилей. А изъятые средства должны пойти на некие благие цели. Например, акцизы за табачные изделия — на поддержку системы здравоохранения, а дорожные — на ремонт и строительство автотрасс. Поэтому в 2009 году правительство решило возродить дорожные фонды и ввести специальные акцизы в стоимость каждого литра бензина или солярки, проданных на АЗС. Причем по объявленному плану ежегодно акциз должен был увеличиваться, но зато через три года нам пообещали полностью отменить транспортный налог как несправедливый. И теперь те, кто ездят много, будут, соответственно, вносить изрядные суммы в дорожные фонды. Которые потом превратятся в километры новых дорог и т.д. Причем была прописана и схема, по которой акцизы делились между Москвой и регионами. Скажем, сейчас соотношение уже 50 на 50, а в ближайшее время правительство обещает оставлять в региональных и местных муниципальных дорожных фондах уже 70% этих денег. Итак, прошло десять лет. Акциз в стоимости каждого литра дизельного топлива сегодня уже составляет около восьми рублей, в цене одного литра 95-го бензина — около десяти рублей. То есть почти 20% от цены. С момента введения акциза он увеличивался в среднем на один рубль в год. Сколько еще надо добавить, чтобы были и овцы целы, и волки сыты? По планам правительства, еще как минимум дважды за два ближайших года акциз собирались повысить еще на рубль. Но, кажется, вмешалась эпидемия, и повышение акцизных сборов пока отложили. А еще все время вмешиваются разные депутаты, которые напоминают об обещании десятилетней давности — отменить нелюбимый налог.

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Только вот правительство России, причем в тех же выражениях, что и месяц, и год назад, совершенно предсказуемо не поддержало инициативу группы товарищей. Об этом говорится в заключении кабинета министров, опубликованном в электронной базе документов Государственной думы: "Реализация законодательной инициативы приведет к сокращению доходной части соответствующих бюджетов на сумму не менее 160 млрд рублей в год". И все. Причем о появлении подобного отзыва заранее знали все: и чиновники, и эксперты, и сами депутаты. Скорее всего, они и проекты подобные пишут лишь для того, чтобы привлечь внимание общества — к явной несправедливости в сфере налогообложения (это во-первых) и к собственной персоне (в-главных). Потому что пока существующая коллизия, на мой взгляд, разрешения не имеет. Потому что если просто так отменить транспортный налог — значит, лишить Кировскую область миллиарда рублей, который пойдет на ремонт хоть нескольких важных дорог и мостов. Нужно, конечно, много больше, но где их взять? Добавить еще несколько рублей в виде акцизов в цене бензина в качестве возмещения выпадающих доходов? Сколько? Нельзя повышать цену топлива до бесконечности в небогатой, пусть и нефтедобывающей стране. Ведь в цене любого товара примерно 12% — это стоимость топлива, необходимого для его доставки. Сколько еще надо (и можно) добавить, чтобы были и овцы целы, и волки сыты? Почему мы слышим "четкое "нет" "Разговоры об отмене транспортного налога идут давно, примерно с 2013 года, — вспоминает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. — И многие депутаты используют тему, чтобы только напомнить о себе. Но отмены налога, я уверен, не будет. Гипотетически отмена транспортного налога могла бы привести к росту акцизов, а это, в свою очередь, неминуемо приведет к росту стоимости бензина. Поэтому правительство говорит четкое "нет". И обсуждать тут нечего". С ним согласен и координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. Он считает, что, при всей своей несправедливости, нынешняя система финансирования дорожного строительства и содержания трасс в последние годы работает неплохо и трогать ее опасно.

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