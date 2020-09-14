Новый японский лидер Ёсихидэ Суга – сын крестьянина, мастер политической игры

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суга — искусный политический игрок, который долгие годы предпочитал оставаться на третьих и вторых ролях, однако сейчас уверенно проложил себе путь к креслу премьер-министра. Ожидается, что он будет избран на этот высший пост в стране в предстоящую среду в парламенте голосами своих однопартийцев и союзников.
Суга в отличие от многих заметных деятелей ЛДП не принадлежит к кругу потомственных политиков. Это его коренным образом отличает, например, от уходящего в отставку по состоянию здоровья премьер-министра Синдзо Абэ — политического аристократа, сына влиятельного министра иностранных дел, внука главы правительства.
Рабочий картонажной фабрики
Отец Ёсихидэ Суги был мелким железнодорожником в оккупированной Маньчжурии — после поражения Токио во Второй мировой войне он сумел бежать из Китая и занялся нелегким крестьянским трудом на неразвитом аграрном севере Японии. Там и родился новый лидер правящей партии в голодном послевоенном 1948 году. Потом семья пополнилась двумя сестрами будущего премьера и братом.
Отец был человеком упорным и трудолюбивым — он преуспел в выращивании клубники, создал бренд, нашел стабильных покупателей, стал главой кооператива и даже местным муниципальным депутатом. Но детство и юность будущего премьера были, мягко говоря, непростыми — в старших классах ему приходилось ездить до школы по 20 км в день.
Мать, учительница, предлагала сыну провинциальный педагогический институт, отец настаивал на местном сельскохозяйственном вузе, однако молодой Суга мечтал о Токио — он хотел вырваться из крестьянской глубинки, расстаться с отцовской клубникой. Молодому человеку удалось поступить в один из престижных столичных университетов, но позже он рассказывал, что выбрал его в основном из-за самой низкой платы за учебу. Деньги на университет зарабатывал тяжким трудом на фабрике по изготовлению картонных коробок, в закусочной, разноской газет.
Что такое личный секретарь?
После университета с дипломом по политологии поступил в частную фирму, но достаточно быстро жизнь занесла его в закулисный мир правящей партии. Суга стал секретарем влиятельного политика и проработал на этом посту 11 лет. Личный секретарь — это тот, кто выполняет деликатные поручения, ведет конфиденциальные переговоры, а временами и может угодить под суд, прикрывая дела своего босса. Впрочем, чаша эта Сугу миновала: он обзавелся ценнейшими связями, а в 1987 году начал собственную политическую жизнь — избрался в законодательное собрание второго по численности населения японского города Иокогама, который с юга примыкает к Токио и фактически образует с ним единый мегаполис. Суга быстро усилил там свое влияние и даже получил уважительное прозвище "теневого мэра Иокогамы".
В 1996 году Суга впервые избрался в национальный парламент от правящей Либерально-демократической партии. Лично обошел пешком почти всех своих избирателей, сточив каблуки у нескольких пар ботинок. Всю кампанию он практически ежедневно выступал у станций метро, став пионером такой формы агитации.
"Дядюшка Рэйва"
В правящей партии Суга менял покровителей, шел на измены, перебегал из группировки в группировку. И в конце концов сделал ставку на баловня судьбы и политического аристократа Синдзо Абэ, заняв пост министра в его первом несчастливом кабинете, рухнувшем под тяжестью скандалов в 2007 году после всего лишь года работы. Абэ тогда в первый раз угодил в больницу с язвенным колитом, его карьера, казалось, была раздавлена.
Но Суга был одним из тех, кто заставил своего патрона встряхнуться, поверить в себя и привести правящую партию к блестящей победе на выборах 2012 года. Политик тут же занял пост генерального секретаря кабинета, на котором находится сейчас и будет находиться вплоть до своего избрания на пост премьера. Кстати, в этом качестве он проработал дольше всех в японской истории: Синдзо Абэ менял министров, но Суга неизменно оставался в своем кабинете — премьер доверял ему безгранично.
За почти восемь лет на этом посту педантичный Суга полностью взял под контроль аппарат партии, стал ключевым координатором деятельности правительства. В качестве генсека кабинета он дважды в день выступал на брифингах о политике Японии, став неизменным лицом практически всех выпусков новостей.
Наконец, именно Суга объявил о названии эры правления нового императора Японии Нарухито — Рэйва ("Прекрасная гармония"). С тех пор за ним прочно закрепилось прозвище "дядюшка Рэйва". Все это дало будущему премьеру общенациональную известность, хотя его одноклассники и однокурсники в беседах с журналистами с трудом вспоминают этого незаметного человека, который значительную часть своей жизни уклонялся от всякой публичности и, увы, не обладает даром яркого оратора.
100 приседаний по утрам
Кстати, в качестве нового главы правительства он, судя по всему, продолжит внешнюю и внутреннюю политику Абэ, к выработке которой имел непосредственное отношение. Как полагают, главное внимание Суга будет сейчас уделять мерам по преодолению экономического и социального кризиса, вызванного эпидемией COVID-19. Эта проблема, по данным опросов общественного мнения, больше всего волнует сейчас население, а новому премьеру нужны очевидные успехи. Дело в том, что лидером правящей партии и премьером он пока становится только на год — в будущем сентябре выборы лидера повторятся, и тогда у 71-летнего Суги могут появиться сильные конкуренты.
Кстати, несмотря на солидный возраст, он находится в отличной физической форме. В будни просыпается в пять утра, ежедневно делает 100 приседаний и упражнения на пресс, а затем 40 минут идет пешком от своего дома к гостинице у резиденции премьера. Там он завтракает овощами, фруктами и йогуртом, а также проводит рабочие встречи. Кстати, с уходящим в отставку премьером Абэ у него есть общая черта — Суга совершенно не употребляет алкоголь, что, мягко говоря, нетипично для японского политика. С женой Марико он соединил свою судьбу еще в бытность секретарем у влиятельного политика, у них трое сыновей.