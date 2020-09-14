Новый японский лидер Ёсихидэ Суга – сын крестьянина, мастер политической игры

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суга — искусный политический игрок, который долгие годы предпочитал оставаться на третьих и вторых ролях, однако сейчас уверенно проложил себе путь к креслу премьер-министра. Ожидается, что он будет избран на этот высший пост в стране в предстоящую среду в парламенте голосами своих однопартийцев и союзников.

Суга в отличие от многих заметных деятелей ЛДП не принадлежит к кругу потомственных политиков. Это его коренным образом отличает, например, от уходящего в отставку по состоянию здоровья премьер-министра Синдзо Абэ — политического аристократа, сына влиятельного министра иностранных дел, внука главы правительства. Рабочий картонажной фабрики Отец Ёсихидэ Суги был мелким железнодорожником в оккупированной Маньчжурии — после поражения Токио во Второй мировой войне он сумел бежать из Китая и занялся нелегким крестьянским трудом на неразвитом аграрном севере Японии. Там и родился новый лидер правящей партии в голодном послевоенном 1948 году. Потом семья пополнилась двумя сестрами будущего премьера и братом.

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Отец был человеком упорным и трудолюбивым — он преуспел в выращивании клубники, создал бренд, нашел стабильных покупателей, стал главой кооператива и даже местным муниципальным депутатом. Но детство и юность будущего премьера были, мягко говоря, непростыми — в старших классах ему приходилось ездить до школы по 20 км в день. Мать, учительница, предлагала сыну провинциальный педагогический институт, отец настаивал на местном сельскохозяйственном вузе, однако молодой Суга мечтал о Токио — он хотел вырваться из крестьянской глубинки, расстаться с отцовской клубникой. Молодому человеку удалось поступить в один из престижных столичных университетов, но позже он рассказывал, что выбрал его в основном из-за самой низкой платы за учебу. Деньги на университет зарабатывал тяжким трудом на фабрике по изготовлению картонных коробок, в закусочной, разноской газет. Что такое личный секретарь? После университета с дипломом по политологии поступил в частную фирму, но достаточно быстро жизнь занесла его в закулисный мир правящей партии. Суга стал секретарем влиятельного политика и проработал на этом посту 11 лет. Личный секретарь — это тот, кто выполняет деликатные поручения, ведет конфиденциальные переговоры, а временами и может угодить под суд, прикрывая дела своего босса. Впрочем, чаша эта Сугу миновала: он обзавелся ценнейшими связями, а в 1987 году начал собственную политическую жизнь — избрался в законодательное собрание второго по численности населения японского города Иокогама, который с юга примыкает к Токио и фактически образует с ним единый мегаполис. Суга быстро усилил там свое влияние и даже получил уважительное прозвище "теневого мэра Иокогамы". В 1996 году Суга впервые избрался в национальный парламент от правящей Либерально-демократической партии. Лично обошел пешком почти всех своих избирателей, сточив каблуки у нескольких пар ботинок. Всю кампанию он практически ежедневно выступал у станций метро, став пионером такой формы агитации. "Дядюшка Рэйва" В правящей партии Суга менял покровителей, шел на измены, перебегал из группировки в группировку. И в конце концов сделал ставку на баловня судьбы и политического аристократа Синдзо Абэ, заняв пост министра в его первом несчастливом кабинете, рухнувшем под тяжестью скандалов в 2007 году после всего лишь года работы. Абэ тогда в первый раз угодил в больницу с язвенным колитом, его карьера, казалось, была раздавлена.