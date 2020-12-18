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Дело Ивана Сафронова
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Кремль ознакомится с доводами защиты Сафронова, если эти данные будут публичными

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, следствию предстоит доказать, имела ли место передача информации за деньги, в какой бы период это ни произошло
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Кремль будет готов ознакомиться с доводами защиты советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в передаче секретной информации западным спецслужбам, если данные адвокатов будут обнародованы и не нарушат режим секретности. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Если у защиты, есть что-то, что можно, скажем так, опубличить, мы ознакомимся с этой информацией, если она будет опубликована. Но если таковой информации нет с учетом специфики этого дела, с учетом режима секретности, то мы не имеем никакого права с ней знакомиться", - сказал представитель Кремля.

По его словам, следствию по делу Сафронова предстоит доказать, имела ли место в принципе передача данных за деньги, в какой бы период это ни произошло. "Главным является вопрос, имел ли [место] случай передачи за деньги кому-то секретной информации или не имел место такой случай", - сказал представитель Кремля. При это он подчеркнул, что "период не столь важен". "Важно, имела ли место передача секретной информации или не имела", - еще раз пояснил Песков. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияДело Ивана Сафронова
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