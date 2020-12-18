Кремль ознакомится с доводами защиты Сафронова, если эти данные будут публичными

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Кремль будет готов ознакомиться с доводами защиты советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в передаче секретной информации западным спецслужбам, если данные адвокатов будут обнародованы и не нарушат режим секретности. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если у защиты, есть что-то, что можно, скажем так, опубличить, мы ознакомимся с этой информацией, если она будет опубликована. Но если таковой информации нет с учетом специфики этого дела, с учетом режима секретности, то мы не имеем никакого права с ней знакомиться", - сказал представитель Кремля.

По его словам, следствию по делу Сафронова предстоит доказать, имела ли место в принципе передача данных за деньги, в какой бы период это ни произошло. "Главным является вопрос, имел ли [место] случай передачи за деньги кому-то секретной информации или не имел место такой случай", - сказал представитель Кремля. При это он подчеркнул, что "период не столь важен". "Важно, имела ли место передача секретной информации или не имела", - еще раз пояснил Песков.