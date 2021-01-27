Рябков назвал неактуальной идею о взаимной заморозке ядерных боезарядов при продлении ДСНВ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Предложение РФ о взаимной заморозке ядерных арсеналов на год в рамках продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) больше не стоит на повестке дня. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он отметил, что идея о заморозке боезарядов "шла в пакете" с американским предложением продлить договор на год, что "свидетельствовало о серьезном и ответственном отношении Москвы к диалогу с предыдущей администрацией". "Я хочу сказать, что мы работали неконъюнктурно, мы искали решения и проявляли разумную гибкость. Но когда мы увидели, что американская сторона выдвигает абсолютно неприемлемые условия, выполнение которых, если бы мы на них согласились, означало бы подрыв важных элементов системы обеспечения нашей национальной безопасности, мы, естественно, не пошли навстречу США, и можно сказать, что те наши предложения были обнулены, сейчас к ним возвращаться оснований нет. Мы будем вести переговоры с другой отправной точки", - подчеркнул замминистра.

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден в телефонном разговоре в тот же день выразили удовлетворение этим фактом. Как сообщала пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров, в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование договора. Вечером во вторник Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении ДСНВ на пять лет без дополнительных условий. Документ будет рассмотрен нижней и верхней палатами парламента уже сегодня.