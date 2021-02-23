В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Лукашенко

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор в развитие переговоров, прошедших 22 февраля в Сочи. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Кремля.

Дорожные карты, газ и вакцины от коронавируса. О чем говорили в Сочи Путин и Лукашенко

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Продолжено обсуждение вопросов, затронутых в ходе российско-белорусских переговоров на высшем уровне в Сочи 22 февраля", - говорится в сообщении.

22 февраля в Сочи лидеры двух стран провели неформальную встречу, которая продолжалась более шести часов как в классическом формате тет-а-тет, так и за катанием на лыжах и снегоходах, во время обеда. В ходе переговоров среди основных тем называли ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, крупные совместные проекты, а также дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

В ходе открытой части встречи лидеры двух стран обсудили в том числе поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, промышленную кооперацию, а также констатировали, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия работают хорошо.