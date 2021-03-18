Жириновский: высказывания Байдена о России ведут к обострению международных отношений

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Высказывания президента США Джо Байдена о России ведут только к обострению в международных отношениях. Такое мнение в четверг выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, "идет распад международных отношений". "Это [высказывания Байдена] недопустимо, это отвратительно", - сказал политик журналистам.

Лидер партии считает, что такая линия США направлена на провокацию РФ. "Поэтому это путь к дальнейшему, более ускоренному обострению в самой высшей фазе", - добавил Жириновский.

Глава либерал-демократов при этом призвал не навешивать на Байдена ярлыки. "Его заставили стать президентом, чтобы он озвучивал те мысли, которые нужны той группировке, которая за ним стоит, - убежден Жириновский. - [Он] управляем. Ему дали задание: сегодня скажи что-нибудь про Китай, завтра долбани по Сирии, а вчера давай, оскорбляй руководство России".

Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне, говорится, что посол в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.