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Путин 6 апреля планирует провести телефонный разговор с Болсонару

Пресс-секретарь президента подтвердил, что международный телефонный разговор ожидается

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник планирует провести телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он отметил, что вечером у Путина ожидается международный телефонный разговор. "Я знаю, что наши бразильские товарищи уже его анонсировали. Я могу это подтвердить: действительно, запланировано. Президент будет звонить Болсонару, президенту Бразилии", - сказал Песков, заверив, что Кремль опубликует сообщение по итогам беседы.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации главы латиноамериканской республики сообщил, что Болсонару намерен обсудить с Путиным вопрос о российской вакцине "Спутник V", которая до настоящего времени не одобрена для использования фармрегулятором южноамериканского государства.

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Путин, Владимир ВладимировичБразилияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБолсонару, Жаир
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