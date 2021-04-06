Путин 6 апреля планирует провести телефонный разговор с Болсонару

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник планирует провести телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что вечером у Путина ожидается международный телефонный разговор. "Я знаю, что наши бразильские товарищи уже его анонсировали. Я могу это подтвердить: действительно, запланировано. Президент будет звонить Болсонару, президенту Бразилии", - сказал Песков, заверив, что Кремль опубликует сообщение по итогам беседы.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации главы латиноамериканской республики сообщил, что Болсонару намерен обсудить с Путиным вопрос о российской вакцине "Спутник V", которая до настоящего времени не одобрена для использования фармрегулятором южноамериканского государства.