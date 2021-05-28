МИД РФ: заявление США по ДОН создает не лучшую атмосферу перед встречей Путина и Байдена

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Заявление о том, что США не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН), создает не лучшую атмосферу перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Швейцарии. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Это не самая лучшая атмосфера перед саммитом [РФ и США], когда было объявлено, что американцы не будут присоединяться [к ДОН]", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы много раз призывали европейских партнеров убедить американцев возвратиться в договор. Результат никакой", - отметил дипломат.

В четверг официальный представитель Госдепартамента США подтвердил ТАСС, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в ДОН.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.