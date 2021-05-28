{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США из Договора по открытому небу
Обновлено 

МИД РФ: заявление США по ДОН создает не лучшую атмосферу перед встречей Путина и Байдена

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что Москва много раз призывала европейских партнеров убедить американцев вернуться в договор

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Заявление о том, что США не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН), создает не лучшую атмосферу перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Швейцарии. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

На эту тему
История Договора по открытому небу
История Договора по открытому небу

"Это не самая лучшая атмосфера перед саммитом [РФ и США], когда было объявлено, что американцы не будут присоединяться [к ДОН]", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы много раз призывали европейских партнеров убедить американцев возвратиться в договор. Результат никакой", - отметил дипломат.

В четверг официальный представитель Госдепартамента США подтвердил ТАСС, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в ДОН.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.

Теги
СШАРоссияВыход США из Договора по открытому небу
Встреча Путина и Байдена в Женеве
Зампостпреда РФ при ООН заявил, что на саммите Путина и Байдена не будет табуированных тем
Читать полностью