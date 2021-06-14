Путин заявил, что не помнит разговора с Байденом про душу

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что не помнит разговора о душе, который, по словам американского лидера Джо Байдена, состоялся между ними, когда последний занимал пост вице-президента США.

В марте, давая интервью телеканалу ABC, Байден рассказал об эпизоде, во время которого он при встрече заявил российскому президенту, что "не видит в нем души".

"Я не помню этой части нашего разговора. Наверное, у него хорошая память", - сказал Путин в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был показан в понедельник, в ответ на просьбу корреспондента прокомментировать этот эпизод.