В Женеве вступили в силу повышенные меры безопасности из-за проведения саммита РФ - США

ЖЕНЕВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Женева выглядит пустынной из-за вступивших в силу с раннего утра повышенных мер безопасности: в день проведения саммита России и США, по решению местных властей, перекрыт доступ транспорта и пешеходов на набережные Женевского озера, мост Монблан, а также в парк Ла-Гранж, где на одноименной вилле пройдет встреча в верхах.
На значительном расстоянии перед выездами на набережные, являющиеся важными транспортными артериями города, поделенного на две части озером и рекой Роной, выставлены знаки "Движение запрещено". На закрытых участках улиц выставлены посты полиции, в чем убедился корреспондент ТАСС, совершивший автопутешествие по утреннему городу. К мосту Монблан, украшенному по случаю саммита флагами России и США, сейчас невозможно ни проехать, ни пройти.
На улицах мало машин, включая общественный транспорт. Так тихо в Женеве бывает по воскресеньям и в длинные праздники, когда закрыты магазины, учреждения и предприятия. Ряд маршрутов автобусов сейчас изменены: это затронуло, в частности, маршрут №5, который проходит рядом с гостиницей "Интерконтиненталь". Этот отель и его окрестности включены властями в зону безопасности, поскольку в нем остановился прибывший накануне в Женеву президент США Джо Байден. Полицейский на посту, выставленном у Площади Наций в нескольких сотнях метрах от "Интерконтиненталя", сообщил корреспонденту ТАСС, что проезд закрыт и посоветовал "подать назад".
Доступ по пропускам
На улицах мало прохожих. Обезлюдившей выглядит даже вокзальная площадь: население вняло совету властей и воздерживается от передвижения по городу, а местные компании и предприятия перевели персонал на удаленную работу. Доступ в зону безопасности разрешен либо по спецпропускам, либо на основании документа, подтверждающего проживание в конкретном квартале.
Власти приняли масштабные меры для обеспечения проведения саммита в условиях безопасности. Парк Ла-Гранж и примыкающий к нему парк О-Вив обнесены металлическими сетчатыми барьерами с колючей проволокой. Рядом запрещено парковать автомобили. С 14 июня нельзя запускать беспилотники, а с 15 июня введены ограничения на использование воздушного пространства над Женевой и территориями соседней Франции. Закрыта навигация на озере.
В течение всего дня 16 июня действует запрет на массовые манифестации на правой стороне Женевского озера, где находятся парки Ла-Гранж и О-Вив, а также в пригороде Гран-Саконнэ, по территории которого проходит дорога из международного аэропорта в Женеву. Государственный совет Женевы призвал граждан к ответственному поведению и пониманию ситуации, чтобы саммит мог пройти "в прекрасных условиях в соответствии с женевской традицией уважения, гостеприимства и диалога".
Полиция и военные
В помощь почти 2 тыс. женевских полицейских федеральные власти выделили 900 их коллег из других регионов Швейцарии, а также 1 тыс. военных, которые охраняют дипломатические миссии и ведут наблюдение за небом. Посты военных выставлены, в частности, у постоянных представительств России и США.
Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.