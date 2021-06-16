В Женеве вступили в силу повышенные меры безопасности из-за проведения саммита РФ - США

ЖЕНЕВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Женева выглядит пустынной из-за вступивших в силу с раннего утра повышенных мер безопасности: в день проведения саммита России и США, по решению местных властей, перекрыт доступ транспорта и пешеходов на набережные Женевского озера, мост Монблан, а также в парк Ла-Гранж, где на одноименной вилле пройдет встреча в верхах.

На значительном расстоянии перед выездами на набережные, являющиеся важными транспортными артериями города, поделенного на две части озером и рекой Роной, выставлены знаки "Движение запрещено". На закрытых участках улиц выставлены посты полиции, в чем убедился корреспондент ТАСС, совершивший автопутешествие по утреннему городу. К мосту Монблан, украшенному по случаю саммита флагами России и США, сейчас невозможно ни проехать, ни пройти.

На улицах мало машин, включая общественный транспорт. Так тихо в Женеве бывает по воскресеньям и в длинные праздники, когда закрыты магазины, учреждения и предприятия. Ряд маршрутов автобусов сейчас изменены: это затронуло, в частности, маршрут №5, который проходит рядом с гостиницей "Интерконтиненталь". Этот отель и его окрестности включены властями в зону безопасности, поскольку в нем остановился прибывший накануне в Женеву президент США Джо Байден. Полицейский на посту, выставленном у Площади Наций в нескольких сотнях метрах от "Интерконтиненталя", сообщил корреспонденту ТАСС, что проезд закрыт и посоветовал "подать назад".

Доступ по пропускам

На улицах мало прохожих. Обезлюдившей выглядит даже вокзальная площадь: население вняло совету властей и воздерживается от передвижения по городу, а местные компании и предприятия перевели персонал на удаленную работу. Доступ в зону безопасности разрешен либо по спецпропускам, либо на основании документа, подтверждающего проживание в конкретном квартале.