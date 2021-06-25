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Инцидент с британским эсминцем в Черном море

Захарова объяснила, почему британская сторона "упорно врала" об инциденте с эсминцем

По словам официального представителя МИД РФ, действия Лондона были "классической провокацией"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему власти Великобритании упорно отрицали, что российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения британского эсминца Defender, вошедшего в территориальные воды РФ.

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Ранее в пятницу начальник штаба обороны Соединенного Королевства Николас Картер выступил с заявлением, что инцидент с британским эсминцем Defender "мог привести к неуместной эскалации".

"Вот поэтому они упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа. Иначе надо было бы своей общественности объяснять, с какой стати стали подвергать риску своих людей и технику, а также зачем в принципе все это было нужно. Ответ дадим за них: потому что это классическая провокация", - написала она в пятницу в своем Telegram-канале.

В среду Минобороны России сообщило о вторжении эсминца HMS Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения корабля, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа эсминца назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждала, что корабль выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону эсминца, а "проводили учебные стрельбы".

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ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаИнцидент с британским эсминцем в Черном море
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