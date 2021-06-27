Захарова прокомментировала публикацию Би-би-си по поводу секретных документов о Defender

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Официальный Лондон в ситуации с проходом эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма организовал очередную провокацию, а затем озвучил порцию вранья для ее прикрытия. Об этом написала в воскресенье в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

Дипломат обратила внимание на воскресную публикацию Би-би-си с выдержками из секретных документов. В них, по данным телерадиовещательной корпорации, говорится, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца у берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Украине и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими. "В Минобороны Великобритании уже признали факт потери секретных документов. <...> На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия", - написала официальный представитель МИД РФ.

"Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?", - иронично заметила Захарова.

В среду Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".