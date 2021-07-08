Лаврентьев заявил, что Россия констатирует постепенную стабилизацию обстановки в Сирии

НУР-СУЛТАН, 8 июля. /ТАСС/. Борьба с терроризмом в Сирии остается одним из приоритетных вопросов, несмотря на то, что Москва отмечает постепенную стабилизацию ситуации в республике. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 16-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"При обсуждении вопросов мы, конечно, сконцентрировались на тех, которые в настоящее время приобретают особую актуальность. Но тем не менее остановились в самом начале при рассмотрении вопроса о ситуации в Сирии на необходимости продолжения борьбы с террористическими группировками, несмотря на общую тенденцию к постепенной стабилизации ситуации на территории Сирийской Арабской Республики. Эта борьба должна быть продолжена", - сказал он.

По его словам, это необходимо делать вопреки призывам ряда европейских стран о введении режима прекращения огня в национальном масштабе, поскольку террористическая угроза все еще не искоренена. "Мы все должны понимать, что эта мера, хотя и имеет определенный смысл на перспективу и к этому надо стремиться, но в настоящее время она может ограничить действие в том числе и правительственных сил, и международные усилия по борьбе с террористическими организациями, которые сохраняют еще достаточно большой потенциал", - заключил дипломат.

Отношения между правительством Сирии и оппозицией

По его словам, Россия отмечает перспективы постепенного повышения уровня доверия между сирийским правительством и оппозицией.

"У нас состоялись очень заинтересованные разговоры и с сирийской оппозицией, и с сирийским правительством, - сказал он. - Мы видим, что существуют определенные перспективы постепенного повышения уровня доверия".

Вместе с тем, как отметил Лаврентьев, этот процесс [повышение уровня доверия] очень длительный и требует взаимных шагов в направлении друг друга. "Мы на это как раз очень рассчитываем", - добавил он.

Борьба с терроризмом

Необходимо продолжать борьбу с террористическими группировками на территории Сирии до их полного уничтожения без каких-либо послаблений, полагает спецпредставитель президента РФ.

"Обеления террористов быть не может, никакого ребрендинга их в умеренную оппозицию тоже, - отметил он. - Борьба с террористическими группировками должна быть продолжена до их окончательного и полного уничтожения. Послабления в этом направлении быть не должно".

Спецпредставитель обратил внимание на то, что принятое по итогам дискуссий совместное заявление четко демонстрирует отношение участников встречи к присутствию на территории Сирии различных террористических группировок. "Мы этого не приемлем, - подчеркнул он. - Это четкая позиция не только России и других стран-гарантов, но и основных стран антиигиловской коалиции".

Обмен пленными

Россия, как подчеркнул спецпредставитель, рассчитывает на успешное продолжение работы по обмену пленными в Сирии.