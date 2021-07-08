Лаврентьев заявил, что Россия констатирует постепенную стабилизацию обстановки в Сирии

НУР-СУЛТАН, 8 июля. /ТАСС/. Борьба с терроризмом в Сирии остается одним из приоритетных вопросов, несмотря на то, что Москва отмечает постепенную стабилизацию ситуации в республике. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 16-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.
"При обсуждении вопросов мы, конечно, сконцентрировались на тех, которые в настоящее время приобретают особую актуальность. Но тем не менее остановились в самом начале при рассмотрении вопроса о ситуации в Сирии на необходимости продолжения борьбы с террористическими группировками, несмотря на общую тенденцию к постепенной стабилизации ситуации на территории Сирийской Арабской Республики. Эта борьба должна быть продолжена", - сказал он.
По его словам, это необходимо делать вопреки призывам ряда европейских стран о введении режима прекращения огня в национальном масштабе, поскольку террористическая угроза все еще не искоренена. "Мы все должны понимать, что эта мера, хотя и имеет определенный смысл на перспективу и к этому надо стремиться, но в настоящее время она может ограничить действие в том числе и правительственных сил, и международные усилия по борьбе с террористическими организациями, которые сохраняют еще достаточно большой потенциал", - заключил дипломат.
Отношения между правительством Сирии и оппозицией
По его словам, Россия отмечает перспективы постепенного повышения уровня доверия между сирийским правительством и оппозицией.
"У нас состоялись очень заинтересованные разговоры и с сирийской оппозицией, и с сирийским правительством, - сказал он. - Мы видим, что существуют определенные перспективы постепенного повышения уровня доверия".
Вместе с тем, как отметил Лаврентьев, этот процесс [повышение уровня доверия] очень длительный и требует взаимных шагов в направлении друг друга. "Мы на это как раз очень рассчитываем", - добавил он.
Борьба с терроризмом
Необходимо продолжать борьбу с террористическими группировками на территории Сирии до их полного уничтожения без каких-либо послаблений, полагает спецпредставитель президента РФ.
"Обеления террористов быть не может, никакого ребрендинга их в умеренную оппозицию тоже, - отметил он. - Борьба с террористическими группировками должна быть продолжена до их окончательного и полного уничтожения. Послабления в этом направлении быть не должно".
Спецпредставитель обратил внимание на то, что принятое по итогам дискуссий совместное заявление четко демонстрирует отношение участников встречи к присутствию на территории Сирии различных террористических группировок. "Мы этого не приемлем, - подчеркнул он. - Это четкая позиция не только России и других стран-гарантов, но и основных стран антиигиловской коалиции".
Обмен пленными
Россия, как подчеркнул спецпредставитель, рассчитывает на успешное продолжение работы по обмену пленными в Сирии.
"Мы считаем очень важным также, хотя некоторые этот вопрос ставят в другую плоскость, вопрос об обмене задержанными, пленными, поиске пропавших без вести. Мы считаем, что это актуальнейшая задача, к которой подключились и международные организации, - сказал он. - Эта работа будет продолжена, и мы рассчитываем на то, что и в дальнейшем нам удастся все-таки содействовать освобождению лиц, которых ждут в своих семьях".
Лаврентьев отметил, что рабочая группа по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии, которая функционирует в рамках астанинского формата, проделала огромную работу. "Некоторым кажется, что обмен, который произошел недавно - пять на пять человек, - ничего не значит, очень мало. Но все должны прекрасно понимать, что обмен задержанными - это очень трудоемкий, сложный, очень деликатный процесс, на кону которого стоят человеческие жизни", - подчеркнул он.
"Порочная практика" Запада
Вопросы гуманитарной помощи сирийскому народу должны выйти на первый план, Западу необходимо прекратить "порочную практику" коллективного наказания Сирии, сказал Лаврентьев на пресс-конференции.
"Мы считаем, что наши прошедшие консультации здесь, в Нур-Султане, позволяют нам рассчитывать на то, что наш призыв к международному сообществу [позволит] сместить акцент с вопросов стабилизации ситуации с военной точки зрения в Сирийской Арабской Республике на вопросы все-таки гуманитарного характера и оказания гуманитарного содействия сирийскому народу. Еще раз подчеркну: не хотят на Западе говорить о сирийском правительстве, но должны все-таки понимать, что это идет на благо сирийскому народу. И необходимо, конечно, прекратить вот эту, считаем, абсолютно порочную практику коллективного наказания сирийского народа", - сказал он.
Гуманитарная помощь должна осуществляться через законные власти государства, Россия в этой связи выступает за создание механизма доставки гуманитарной помощи во все части Сирии через Дамаск. "Мы считаем, что надо создавать усилиями международного сообщества нормально, хорошо функционирующий, действенный, эффективный механизм доставки помощи во все части Сирийской Арабской Республики непосредственно через Дамаск", - отметил спецпредставитель российского президента.
Лаврентьев подчеркнул, что Сирия является единственной страной в мире, к которой применяется "несколько извращенный принцип трансграничных операций" по вопросу поставок гуманитарной помощи. Москва же выступает за соблюдение международного права в этом вопросе.
Вывод зарубежных воинских контингентов
Присутствие иностранных воинских контингентов в Сирии носит временный характер и в скором времени они должны быть выведены из страны, сказал Лаврентьев.
"Мы очень надеемся, что присутствие ограниченного американского контингента и ряда западных стран на северо-востоке Сирии, а также турецкого контингента на северо-западе носит временный характер, - отметил он. - В скором времени по мере стабилизации ситуации все эти воинские контингенты будут из страны выведены".
Лаврентьев обратил внимание на то, что вывод иностранных солдат не только обеспечит сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии, но и поможет положить конец незаконной добыче полезных ископаемых на территории страны.
По его словам, разграбление недр Сирии является "абсолютно неприемлемым". "Природные богатства должны принадлежать сирийскому народу и распределяться справедливо в интересах всех этнических групп, населяющих Сирию", - подчеркнул Лаврентьев.
Дата встречи Конституционного комитета
Кроме того, Россия рассчитывает, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в ближайшее время объявит дату шестого заседания сирийского Конституционного комитета.
"Мы пришли к единому пониманию и стимулировали Гейра Педерсена, чтобы он активизировал свою работу, снял все остающиеся какие-то шероховатости, детали, рабочие моменты и объявил о созыве шестой сессии Конституционного комитета уже в самое ближайшее время", - сказал он.
Как отметил Лаврентьев, российская сторона рассчитывает, "что эта работа не будет затянута на слишком длительный срок, и что удастся организовать уже регулярное проведение встреч, общение между противоборствующими сторонами с тем, чтобы находить разумные компромиссные развязки и приходить к общему пониманию, продвигая вперед процесс подготовки изменений в конституцию".
Предыдущая сессия малой группы Конституционного комитета Сирии состоялась в январе этого года в Женеве.
Поставки электроэнергии и воды в Алеппо и Хасаку
Поставки электроэнергии и воды в Алеппо и Хасаку должны восстановиться до прежнего уровня в ближайшее время, также рассказал Лаврентьев.
Он пояснил, что вопрос поставок воды и электроэнергии идут в связке. "Мы видим, что последние месяцы уровень воды в Евфрате, который в соответствии с заключенными соглашениями между Турецкой Республикой и Сирийской Арабской Республикой должен соответствовать 500 куб. м/с, резко упал больше чем в 2 раза. Произошло обмеление реки, возникла угроза приостановки деятельности плотин Тишрин и Табка с последующими негативными последствиями поставок электроэнергии не только в северо-восточные районы, но и в центральные районы Сирии", - указал он.
Лаврентьев отметил, что эта тема обсуждалась с турецкими представителями. "Мы этот вопрос подняли в разговоре с нашими турецкими коллегами, они держат его на контроле. Объясняют его в том числе и ситуацией в самой Турецкой Республике, заверили нас, что уже в настоящее время уровень сброса воды в Евфрат со стороны Турции вернулся к своим докризисным значениям. Это значит, что и поставки электроэнергии возобновятся в самое ближайшее время, будем надеется на это", - заключил спецпредставитель президента РФ.