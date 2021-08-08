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XXXII летние Олимпийские игры

Захарова: достижения сборной РФ в Токио доказали, что Россию нельзя вычеркнуть из спорта

Официальный представитель МИД РФ отметила, что своими успехами российская сборная достойно ответила тем, "кто пытался подменить политикой и интригами великие олимпийские принципы"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Результаты выступлений российских спортсменов на Олимпиаде в Токио доказали, что Россию нельзя вычеркнуть из мирового спорта. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, открывая праздничный концерт в честь возвращения олимпийской сборной РФ с игр в Токио.

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"Наших атлетов пытались лишить гимна, наших спортсменов пытались лишить флага, но их достижения, их выступления стали самым достойным ответом: Россию нельзя вычеркнуть из мирового спорта", - сказала она.

Захарова отметила, что своими успехами российская сборная достойно ответила тем, "кто пытался подменить политикой и интригами великие олимпийские принципы".

Олимпиада завершилась в воскресенье в Токио. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаXXXII летние Олимпийские игры
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