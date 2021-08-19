Крымские политики считают идею проведения саммита "Крымской платформы" бесперспективной

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Саммит "Крымской платформы", который пройдет в Киеве 23 августа, не оправдает надежд, возлагаемых на него властями Украины. Создаваемая вокруг встречи шумиха очень скоро сойдет на нет, считают опрошенные ТАСС политики и общественники Крыма.

"Пусть радуются [количеству участников], но толку от этой "Крымской платформы" не будет никакого. Воссоединение Крыма с Россией - результат волеизъявления народа. Это наша воля, мы ее выразили, и они могут все, что хотят там обсуждать, но крымчане никогда не согласятся, как и Россия в целом. Результатов "платформы" не будет, вся шумиха через некоторое время сойдет на нет", - сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Крымская платформа" - последнее, на что способен Киев с точки зрения привлечения внимания иностранных игроков "к разрешению судьбы" Крыма, отметила другой сенатор от региона Ольга Ковитиди. "Это "лебединая песня" Украины, которая мнит себя самостоятельным государством с 30-летней псевдоисторией, и кроме декларации известных всем нам посылов ожидать от встречи "друзей" нечего", - подчеркнула она.

Член Общественной палаты Крыма, глава "украинской общины" республики Анастасия Гридчина отметила, что президент Украины Владимир Зеленский живет в параллельной вселенной и превзошел своего предшественника (Порошенко) в игнорировании позиции крымчан. "Зеленскому и его команде никогда не было дела до благополучия крымчан. Для официального Киева важна только территория Крыма, а не его жители", - сказала она.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее в четверг заявил, что 44 страны и международные организации решили присоединиться к Киеву в качестве основателей "Крымской платформы". Создание "платформы" инициировал президент Украины Зеленский. Комментируя предстоящую встречу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.