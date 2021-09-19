Наблюдатели от МПА СНГ не зафиксировали нарушений на выборах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не фиксируют нарушений на выборах в Госдуму на начало последнего дня голосования. Об этом заявил в воскресенье журналистам руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскар Шакиров.

"За прошедшие два дня нашей работы в результате посещения избирательных участков членами нашей группы наблюдателей каких-либо нарушений выявлено не было, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Должен отметить от лица моих коллег, что выборы проходят на высоком организационном уровне. Они прозрачны, доступны".

Глава миссии наблюдателей МПА СНГ также отметил, что на участках соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемические требования. "А с точки зрения содержательной также должны отметить, что ряд встреч, проведенных с политическими партиями, свидетельствует о присутствии плюрализма, политической конкуренции. Обсуждали различные вопросы, по которым встретили у лидеров партий разные взгляды. Что говорит о присутствии плюрализма", - проинформировал он.

По словам Шакирова, говорить о каких-то выводах преждевременно и заключение миссии будет сделано по завершении выборного процесса. Однако на данный момент наблюдатели зафиксировали, что "выборы проходят в нормальном режиме", добавил он.

Он также отметил высокую активность избирателей на посещенных участках. "С утра мы видим перед открытием избирательного участка - уже приходят люди и немало. Вчера на участке № 10 в Басманном районе по состоянию на 11:30 проголосовало более трети. Подобная картина была зафиксирована и на других участках. Во всяком случае те участки, которые мы посетили, они демонстрируют активность", - подчеркнул он.

Шакиров дал положительную оценку и тому, что практически на всех участках присутствуют наблюдатели как от партий, так и от общественных организаций. "Выборы находятся под наблюдением наблюдателей и соответствующего мониторинга, это тоже можно оценивать положительно", - указал он.

Электронное голосование

По словам главы миссии наблюдателей от МПА СНГ, на данный момент также не выявлено каких-либо проблем или нарушений, связанных с проведением электронного голосования. Шакиров указал, что давать оценки самой системе электронного голосования пока преждевременно, но международные наблюдатели признают ее достойной изучения. "Говорить о каких-то преимуществах или недостатках преждевременно. Я думаю, россияне сами дадут оценку электронному голосованию. Но каких-либо нарушений или же негативных факторов, связанных с электронным голосованием, мы не обнаружили", - отметил он.

"В целом и мнения моих коллег говорят о том, что эта система достойна изучения, поскольку, как мы знаем, завершения ковидных проблем еще не предвидится", - добавил парламентарий. Он указал, что внедрение системы электронного голосования отвечает современным трендам и позволяет обеспечить права лиц с ограниченными возможностями, а также пожилых людей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.