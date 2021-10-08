Захарова прокомментировала обложку журнала Time с предложением удалить Facebook

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обложку журнала Time, на которой изображен портрет главы Facebook Марка Цукерберга и предложение удалить социальную сеть, отметив нарушение журналистами издания "высоких западных стандартов".

"Это обложка журнала Time, которая предлагает аудитории определиться, удалять Facebook или нет. Все это на фоне фотографии обескураженного Цукерберга. Интересно, что, воспроизводя программные настройки, ролик использует слова "удалить" и "отменить" - в этом заключается неширокий выбор. И неизвестно, что хуже", - написала Захарова в пятницу в Telegram-канале, приложив к публикации соответствующее видео.

"Согласно высоким западным стандартам подобное рассматривалось бы как давление на представителя медиа и сами "новые медиа". Да что там - прямая угроза. В подобных случаях ссылки на то, что это юмор или сарказм, обычно не работают. Но что-то пошло не так, и высокие стандарты нарушены самими же журналистами, - отметила дипломат. - Вот так великая философская мысль, порожденная западной цивилизацией, "to be or not to be" превратилась в "delete or cancel".

Во вторник в американском законодательном органе состоялись слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, утверждающая, что в компании знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков ее соцсети, особенно Instagram, однако не предпринимали мер, чтобы исправить вредные практики. Наоборот, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей. Сам Цукерберг назвал эти утверждения ложными.

В понедельник в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и нескольких других ресурсов произошел масштабный сбой. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.