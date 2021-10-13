Песков назвал неуместным призыв ЕС к РФ способствовать поиску виновных в гибели Boeing

В опубликованном во вторник заявлении по итогам саммита ЕС - Украина содержался в том числе призыв к России "признать свою ответственность" в отношении гибели Boeing и "в полной мере" сотрудничать в ее расследовании.

"Я пока не имел возможности с этим ознакомиться. Но подобные призывы абсолютно неуместны и недопустимы, потому что эта трагедия произошла в небе над территорией Украины", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что нет "никаких вердиктов" о том, что к трагедии могла быть причастна российская сторона, призвав "реагировать на новости по мере их поступления".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что рекомендации Нидерландов завершить работу по дополнительному расследованию крушения рейса MH17 над Донбассом свидетельствуют о намерении Гааги перевести стрелки с Киева на Москву в этом деле.

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.