В посольстве РФ заявили, что консультации с Госдепом по консульским службам идут регулярно

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Консультации с Госдепартаментом США по работе консульских служб проходят в регулярном режиме. Об этом заявил в пятницу в эфире международного спутникового телеканала RTVI советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев.

"Мы сейчас разговариваем. В еженедельном режиме идут у нас консультации с Госдепартаментом, и мы пытаемся все оперативные вопросы решать в ходе переговоров между посольством и представителями российского отдела Госдепартамента", - подчеркнул Кошелев.

О компромиссах по визовым вопросам

Россия готова находить компромиссы с США по визовым вопросам, но хочет, чтобы и Вашингтон услышал ее точку зрения, заявил он.

"Мы готовы разговаривать и находить компромиссы. Вопрос не может решаться так - вы решите мою проблему, а потом я посмотрю, что мы можем сделать для вас. Такой ситуации больше не будет. Мы слишком долго ждали и проявляли терпение. Мы готовы разговаривать, учитывать мнения, слышать партнеров. Мы просим наших коллег в Госдепартаменте также прислушиваться к нашему мнению, учитывать нашу точку зрения", - сказал он.

О шансах на решение проблемы

Шанс на решение проблемы с выдачей виз россиянам в посольстве США в Москве есть, добавил политик.

"Дипломатия - это искусство переговоров, это искусство договариваться. До тех пор, пока дипломаты разговаривают, есть шанс, что мы решим эту проблему", - сказал дипломат.

Кошелев указал, что Россия готова находить компромиссы с США по визовым вопросам, но хочет, чтобы и Вашингтон услышал ее точку зрения. "Мы готовы разговаривать и находить компромиссы. Вопрос не может решаться так - вы решите мою проблему, а потом я посмотрю, что мы можем сделать для вас. Такой ситуации больше не будет. Мы слишком долго ждали и проявляли терпение. Мы готовы разговаривать, учитывать мнения, слышать партнеров. Мы просим наших коллег в Госдепартаменте также прислушиваться к нашему мнению, учитывать нашу точку зрения", - сказал дипломат.

Представитель посольства не исключил различные варианты урегулирования этой проблемы. "Все варианты на столе переговоров. Все открыто", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли, например, разрешение посольству США в Москве вновь нанимать на работу российских граждан.

О встрече представителей Госдепартамента и МИД РФ

Встреча представителей Госдепартамента и МИД РФ для обсуждения раздражителей в двусторонних отношениях, в том числе визового вопроса, планируется на ближайшие дни, сообщил Кошелев.

"Буквально в ближайшие дни мы ожидаем, что состоится встреча российского направления в Госдепартаменте, американского направления в МИД РФ, - сказал он. - Очень рассчитываем, что состоится встреча, - мы ее называем "консультации по двусторонним раздражителям", - в ходе которой в том числе будут решаться вопросы на направлении обеспечения консульского обеспечения".

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками.

В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту в 455 дипломатов за счет сотрудников из США.