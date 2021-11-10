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Отставки и назначения

Совфед прекратил сенаторские полномочия Львовой-Беловой

Она ранее была назначена на пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил сенаторские полномочия Марии Львовой-Беловой, назначенной на пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

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Львова-Белова входила в состав комитета Совфеда по социальной политике, в верхней палате парламента она представляла Пензенскую область. Ее полномочия заканчивались в сентябре 2026 года.

Указ президента России Владимира Путина о назначении Львовой-Беловой детским омбудсменом ранее был опубликован на сайте Кремля. Бывший уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова до этого была избрана депутатом Госдумы, в нижней палате парламента она занимает пост вице-спикера, курирующего в том числе социальные вопросы.

Теги
РоссияОтставки и назначенияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
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