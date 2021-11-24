Слуцкий надеется на улучшение отношений РФ и ФРГ, но считает преждевременным делать выводы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Коалиционное соглашение о формировании нового правительства Германии во главе с социал-демократом Олафом Шольцем позволяет надеяться на улучшение отношений России и Германии, однако делать какие-либо выводы до принятия конкретных действий нового правительства ФРГ пока рано. Такое мнение в среду высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

"С одной стороны, именно при социал-демократах во главе германского правительства сначала у СССР, а потом и у России были наиболее хорошие отношения с ФРГ. <...> Значит ли это, что сейчас двусторонние отношения будут улучшаться? Хотелось бы надеяться на такую возможность", - говорит Слуцкий. Тем более, подчеркивает он, в опубликованном тексте коалиционного соглашения говорится, что правительство Германии готово к конструктивному диалогу с Россией.

По словам Слуцкого, немецкие эксперты считают Шольца "приемлемой кандидатурой" для России, однако сам новый канцлер уже давал понять, что не намерен выстраивать с Москвой "особые отношения". "И здесь будем откровенны, кто бы ни был канцлером Германии, руки у него все равно в определенной степени будут связаны зависимостью от США и НАТО с одной стороны, от Евросоюза с другой. <...> Так что по значимым внешнеполитическим вопросам Берлин наверняка будет двигаться по прежней колее. Уже объявлено, что новое правительство "будет поддерживать территориальную целостность Украины" и обещает выступить за новые санкции против Белоруссии, если Минск "не изменит курс", - отмечает Слуцкий.

В то же время, напоминает он, Олаф Шольц неоднократно однозначно высказывался в поддержку "Северного потока - 2", так как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) традиционно связана с крупными энергетическими компаниями. Кроме того, такую же позицию занимают и свободные демократы, так как их партия связана с большим бизнесом. "Сложности может вызвать присутствие в правительстве "зеленых" - единственной в ФРГ партии, которая выступает против "Северного потока - 2". Тем более, что их лидеру Анналене Бербок, по данным все тех же германских СМИ, должен достаться пост министра иностранных дел. А вот она не раз выступала с антироссийскими заявлениями и высказывалась категорически против введения в строй нового трубопровода", - напоминает Слуцкий, отмечая при этом, что министр иностранных дел не может проводить самостоятельную внешнюю политику, противоречащую линии канцлера.

"Эксперты призывают не опасаться особой антироссийской активности германского МИД. По их мнению, это будут скорее внешние эффекты, а все значимые решения будет принимать команда Шольца. Но прежде чем делать выводы, надо посмотреть, с каких конкретных шагов начнет новое правительство", - подчеркнул Слуцкий.

О коалиционном договоре

В среду новая правящая коалиция ФРГ в составе СДПГ, "зеленых" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП) представила проект коалиционного договора. В нем зафиксировано распределение министерских портфелей, описаны аспекты внутренней и внешней политики, сценарии борьбы с климатическими изменениями, рычаги противодействия пандемии. В тексте соглашения также указано, что правящая коалиция готова к конструктивному диалогу с Россией.

Социал-демократы, либералы и "зеленые" вели переговоры о коалиции с 28 сентября. В течение 10 дней все три партии должны формально утвердить текст коалиционного соглашения. Официально избрание бундестагом нового канцлера ФРГ состоится в начале декабря.