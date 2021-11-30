Захарова прокомментировала планы США расширить военную инфраструктуру в Австралии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неубедительность заявлений о приоритетности зеленой повестки на фоне планов Министерства обороны США расширить военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана, а также разместить в Австралии истребительную и бомбардировочную авиацию на ротационной основе.

"Это же в рамках "зеленой экономики" все делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать. В нее особенно хорошо верится после информации о планах англосаксов по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений не на электродвигателях у берегов Австралии", - написала она во вторник в своем Telegram-канале.

Ранее и.о. помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин сообщила, что Вашингтон по итогам проведенного обзора расстановки ВС США в мире намерен активизировать взаимодействие с Австралией в военной сфере. "В Австралии вы увидите новое развертывание истребителей и бомбардировщиков, обучение сухопутных сил, расширение логистического сотрудничества", - сказала она.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.