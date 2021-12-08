Песков назвал конструктивным общение Путина и Байдена по видеосвязи

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Общение президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена было конструктивным, но с точки зрения результативности хотелось бы большего. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью " Известиям ".

"Оно (общение) конструктивное, но, конечно, с точки зрения результативности хотелось бы большего", - сказал Песков, отвечая на вопрос об общих ощущениях от состоявшейся во вторник беседы лидеров.

Представитель Кремля заметил, что пока "не приходится говорить" о перспективе потепления отношений РФ и США. "Особого повода для оптимизма пока нет, но тем не менее президенты условились, что по стратегическим вопросам безопасности в Европе, по тем самым красным линиям, если говорить примитивно, президенты назначат своих доверенных представителей, и эти представители весьма оперативно вступят в переговоры", - продолжил Песков.

По его словам, все будет зависеть от того, насколько субстантивно представители будут вести переговоры, а после президенты пообщаются еще раз.

Речи об организации очной встречи президентов РФ и США пока не идет, сообщил Песков. Он допустил, что следующая беседа лидеров также может состояться дистанционно.

"Пока об этом речи не шло", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли в обозримой перспективе состояться очный саммит.

"Они (президенты - прим. ТАСС) договорились, что если удастся продуктивно пообщаться представителям, то тогда им нужно будет еще раз переговорить. Наверное, это будет опять какое-то дистанционное общение", - пояснил Песков.

Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку. Президенты договорились, что поручат своим представителям начать предметные консультации по этим "чувствительным" вопросам.