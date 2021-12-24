Борьба с пандемией и бедностью. На каких проблемах Путин ставил акцент в уходящем году

Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер ежедневно занимается темами, которые "абсолютно далеки от схоластики, но касаются жизни миллионов и миллионов россиян"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в 2021 году провел сотни рабочих встреч и совещаний, посвященных внутренним делам страны. Три четверти из них прошли по видеосвязи, но удаленный формат не влиял на повестку. Борьба с бедностью и инфляцией, поддержка семей, жилищный вопрос, развитие науки и культуры, национальная безопасность - как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин ежедневно занимается темами, которые "абсолютно далеки от схоластики, но касаются жизни миллионов и миллионов россиян". "Для президента социально-экономическое положение в стране гораздо важнее, чем разговор с Байденом", - отмечал представитель Кремля. ТАСС собрал 15 наиболее значимых тем, которыми Путин занимался во внутрироссийских делах в 2021 году и решения по которым будут иметь значение на перспективу. Призыв к вакцинации "Нам нужно переходить к массовой вакцинации", - поручил Путин сразу после прошлых новогодних праздников, и это стало одним из первых его важных решений в 2021 году.

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К этому моменту в РФ уже были собственные вакцины от ковида, прививки делались отдельным категориям граждан, а промышленность сумела превысить плановые объемы выпуска препаратов. Массовая прививочная кампания, однако, пошла не так, как хотелось бы. На данный момент полностью привиты немногим более 70 млн россиян, что еще далеко от необходимого показателя в 80-90% взрослого населения. Но Путин не отступает от заявленных принципов: вакцинация может быть только добровольной, следует продолжать разъяснительную работу, а вынужденные ограничения должны вводиться в зависимости от ситуации в регионах. В 2022 году России предстоит не только активно продолжать вакцинацию, но и обеспечивать ревакцинацию. Президент сам подал гражданам пример осенью, сделав третью прививку, а заодно стал добровольцем при испытании назальной формы вакцины. Борьба с низкими доходами "Главный наш враг - это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", - сказал Путин в октябре на встрече с депутатами Госдумы. Он отмечал, что 20 млн россиян, проживающих за чертой бедности - это "очень много", хоть и вдвое меньше показателя 2000 года (40 млн человек). По указанию Путина были повышены прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда, с которыми связаны многие другие выплаты. Президент "вычеркнул" и еще одну статью расходов из бюджетов многих россиян. Анонсируя программу социальной газификации в послании к Федеральному собранию, он заявил, что граждане не должны платить за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте. В первую же очередь президентские инициативы по борьбе с бедностью были направлены на поддержку семей. Выплаты на детей "Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми", - заявил Путин в июне на съезде "Единой России".

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В марте президент подписал указ, по которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Затем он предложил ввести выплату беременным с низкими доходами, "чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша". По предложению главы государства больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно уже начали оплачиваться в размере 100% от заработка, а с 1 июля 2021 года была назначена отдельная выплата детям, растущим в неполных семьях. В августе на каждого школьника в России государство выделило по 10 тыс. рублей. Инфляция "Никто не говорит, что мы директивы на цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать", - отмечал Путин в апреле, подчеркивая необходимость комплексного, а не точечного решения проблемы инфляции. Президент признавал, что нынешняя инфляция, существенно превышающая целевое значение в 4% (глава Минфина Антон Силуанов говорил, что по итогам года она составит около 8%), несет множество рисков, поэтому, "конечно, стоит задача ее подавления", выполнение которой переходит на 2022 год. Правительство РФ, по словам Путина, должно сформировать долговременные условия, которые с помощью рыночных механизмов будут гарантировать предсказуемость цен и насыщение рынка. Генпрокуратуре президент ставил задачу внимательно следить за картельными сговорами, которые ведут к повышению цен, а Федеральной антимонопольной службе - отслеживать ситуацию со стоимостью жилья. Еще к 1 марта президент поручал представить предложения по ограничению роста цен на стройматериалы, но в течение года ему приходилось несколько раз возвращаться к этому вопросу. Путин поручил также снизить до минимума (а в идеале - до нуля) риски для реализации нацпроектов из-за подорожания стройматериалов и других товаров. Обеспечение жильем "Мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской, и современной России в состоянии решить эту задачу [обеспечения жильем] в целом", - отмечал Путин в конце августа. В июне он объявил о решении распространить действие льготной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, даже если в семье пока один ребенок. По инициативе президента до 1 июля 2022 года была продлена льготная ипотека по ставке 7%. В декабре Путин распорядился определить целевые показатели по выдаче ипотеки на строительство индивидуального жилья. Пока президент недоволен, что доля займов, выданных на частные дома, составляет лишь около 1% от общего числа ипотечных кредитов. Дистанционные госуслуги "Уже в 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации", - обещал Путин. По его словам, "уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю - то есть на постоянной основе". Контроль за IT-гигантами "У меня нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать", - говорил Путин в феврале о деятельности зарубежных интернет-платформ в РФ. Однако, подчеркивал президент, враждебные действия с их стороны в отношении России тоже недопустимы.

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Глава государства заверял, что власти страны не будут "ничего сворачивать до тех пор", пока у России не будет своего аналогичного продукта. "Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали", - пояснил президент. Он выражал и серьезную обеспокоенность тем, что цифровые платформы зачастую гонятся за прибылью любой ценой. "Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб [людям]", - предупредил глава государства. В июле Путин подписал закон, обязывающий с 1 января 2022 года крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. В список вошли Google, Apple, Meta, TikTok, Telegram, Zoom и другие платформы. В Совфеде уже заметили, что не все IT-гиганты начали готовиться к исполнению закона. А значит, в 2022 году от российских властей могут последовать санкции к нарушителям. Национальная безопасность "Обновленная система воздушно-космической обороны должна обнаруживать на больших дальностях гиперзвуковые и баллистические цели всех типов, а затем быть способной уничтожить их на всей траектории полета", - говорил Путин на совещаниях с военными в ноябре. Из-за планов США по размещению ракет средней дальности в Европе в ближайшие годы, по словам Путина, предстоит дополнительно направить в войска зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-350 и С-400, а также первые серийные образцы новейшей ЗРК С-500. В целом доля современного оружия и техники в ВС РФ к 2024 году должна составить почти 76%. "Это очень хороший показатель", - говорил президент. Еще одно решение, касающееся оружия, Путину пришлось принять в 2021 году из-за печальных событий в Казани, когда 19-летний преступник открыл стрельбу в школе. Спустя пару месяцев глава государства уже подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст приобретения охотничьих ружей и длинноствольного оружия самообороны, а также вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на него. Летом Путин утвердил основополагающий документ, из которого власти будут исходить в ближайшие годы, - Стратегию национальной безопасности РФ. Ее реализация "будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации", указано в документе. Год науки "Тот, кто вырвется вперед [в технологиях], будет определять дальнейшее развитие всего человечества", - подчеркнул Путин в феврале на заседании Совета по науке и образованию. По его словам, от научного и технологического развития зависит конкурентоспособность отечественной экономики, повседневная жизнь и благополучие россиян и безопасность страны. "Научный и технологический суверенитет, без всякого преувеличения, - вопрос настоящего и будущего России", - уверен Путин. Уходящий год по решению президента был объявлен Годом науки и технологий. Глава государства провел серию совещаний по реализации научных программ на ближайшую и отдаленную перспективу. Внимания Путина заслужили, в частности, новые источники экологически чистой энергии, цифровизация и генетические исследования. По генетике президент поручил обеспечить адекватное финансирование, но при этом четко обозначить пределы допустимого и этические нормы. В 2021 году президент наметил цели и в деле защиты окружающей среды, главная из которых - достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году. Он также подчеркивал важность добиться уже к 2024 году снижения на 20% объема вредных выбросов в 12 основных промышленных городах России. Еще одна инициатива президента - "окрасить" экологические платежи, "целевым образом эти деньги направлять на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды". Туризм по России "Это поможет сотням тысяч молодых людей познать нашу страну, поездить по ней, попутешествовать", - сказал Путин, предлагая расширить для школьников и студентов программу туристического кешбэка.

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Пандемия в целом дала мощный стимул развитию внутреннего туризма, и президент предложил механизмы, чтобы убедить россиян проводить каникулы у себя в стране. Их действие сохраняется - так, новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года. При этом президент уверен, что путешествия по родной стране для россиян должны быть комфортными и удобными, для чего следует усиленно развивать инфраструктуру. Говоря о задаче увеличения турпотока в Крым до 10 млн человек ежегодно к 2025 году, Путин подчеркнул, что каждый гость полуострова "вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий зарубежным альтернативам". А замечание вице-премьера Дмитрия Чернышенко о том, что большие потоки туристов в Долину гейзеров на Камчатке могут "все вытоптать", вызвало резкую реакцию президента. Он призвал относиться к туристам "не как к чужим, а как к своим, близким". "Если как следует организовать работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут", - разъяснил глава государства. Сам президент редкие дни отдыха предпочитает проводить в сибирской тайге, куда наведывался в этом году дважды. Как отметил Песков, Путин "прикипел душой к Сибири, он ее действительно любит", но вместе с тем глава государства "бывает и на Дальнем Востоке, он любит Сочи, любит Красную Поляну и Крым любит". Строительство дорог "Нам нужно повсеместно развернуть строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, других объектов", - сказал Путин на летнем съезде единороссов. На его взгляд, "такое широкое обновление прежде всего нужно гражданам, откроет новые перспективы для городов и поселков, новые перспективы для развития экономики". Еще в мае президент поручил правительству направить из Фонда национального благосостояния средства на проекты развития транспортной инфраструктуры, обратив особое внимание на строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и ее продление до Екатеринбурга, чтобы завершить строительство в 2024 году. А уже в июле президент, открывая движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге, пообещал строителям: "Мы и дальше пойдем - на Казань, Екатеринбург, на Тюмень, Челябинск - это мощная опорная сеть будет по всей европейской части [России]". Духовно-нравственные ценности "Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее, и эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать", - обещал Путин.