Эксперт: перестановки в правительстве Казахстана стали лишь началом обновления власти

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Перестановки во властных структурах Казахстана, последовавшие за беспорядками в республике, запустили процесс более глубокого обновления руководства страны. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"До 2019 года вся система государственного управления была ориентирована на Нурсултана Назарбаева, и многие представители политического истеблишмента страны до сих пор не признают Токаева в качестве единоличного лидера, поэтому президент Казахстана сталкивается с кадровыми трудностями", - считает он.

Специалист обратил внимание, что должности в правительстве утратили многие сторонники Назарбаева: занимавшего ранее пост премьер-министра республики Аскара Мамина сменил бывший первый вице-премьер Алихан Смаилов, а экс-главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова - бывший начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев.

Притчин отметил, что Смаилов давно находится во властной вертикали, "однако каким-то особыми управленческими успехами не был отмечен". По словам эксперта, такой выбор указывает на то, что Токаев формирует команду из людей, которые будут преданы лично ему.

"Помимо задач взаимодействия с обществом, которые нужно решить, в частности, более справедливое распределение доходов, создание условий для работы "южан" - жителей регионов с наибольшим уровнем безработицы, у Токаева еще будет серьезная задача по поиску оптимального внутриэлитного формата, - сказал Притчин. - Назарбаев был безусловным авторитетом для всех, он был как бы над всей схваткой. Токаеву же еще нужно много сделать, чтобы стать таким мощным игроком, он пока сам еще находится в этой схватке".

Поиск новых людей

Как подчеркнул Притчин, у Токаева "не так много людей в обойме", а новые кадры придется "искать и искать". "Понятно, что сейчас казахстанскому президенту будет проще рекрутировать в свою команду. Но игра только начинается", - добавил он.

По его мнению, кадровым дефицитом объясняется и тот факт, что посты сохранили руководители ключевых силовых ведомств - министр обороны Мурат Бектанов и глава МВД Ерлан Тургумбаев. Несмотря на то, что силовики, как констатировал эксперт, проспали кризис.

Специалист считает, что сейчас перед правительством будут стоять очень амбициозные задачи, учитывая анонсированный Токаевым пакет реформ и "спрос с министров будет очень серьезный". Ближайшие месяцы покажут, насколько обновленный состав кабмина способен справляться с амбициозными задачами в условиях ограниченного временного ресурса, добавил Притчин.

Осмысление кризиса продолжается

Эксперт клуба "Валдай", руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ Станислав Ткаченко также полагает, что кадровые перестановки в руководстве Казахстана продолжатся. По его мнению, к настоящему моменту еще не завершен анализ разразившегося в республике кризиса.

"Токаев берет в свои руки все бразды правления в Казахстане, отстраняет первого президента Назарбаева. Вероятно, на этом этапе ему не требуются более серьезные изменения. Хотя, зная казахскую культуру, я предполагаю, что Токаев будет постепенно дожимать политических оппонентов и в течение определенного периода полностью заменит всех на свою команду", - отметил эксперт.

По его словам, замена министра энергетики Магзума Мирзагалиева на Болата Акчулакова во многом стала символической мерой, поскольку в энергетической отрасли страны сильно влияние зарубежных компаний, особенно из Великобритании и США. Произошедшие в стране беспорядки могут сказаться на энергорынке страны и снизить влияние иностранных игроков, предположил Ткаченко.

Представленный же президентом Казахстана пакет реформ, по словам аналитика, не предполагает реальных серьезных изменений в стране.

"Из того, что я посмотрел, никаких признаков серьезной стратегии в реформах, предложенных Токаевым, нет. Это такой социальный популизм. Но в какой-то момент Токаеву все равно придется серьезно заниматься проблемами, которые стоят перед Казахстаном. Это непривлекательность для иностранных инвесторов, коррупция, неэффективность институтов. Среди предложенного пакета реформ не просматриваются меры, которые могли бы решить эти проблемы", - резюмировал эксперт.