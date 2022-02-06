Зампостпреда при ООН РФ считает безумством рассуждения Запада о захвате Россией Киева

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Рассуждения западных стран о том, за сколько дней может пасть Киев в ходе потенциального российского вторжения являются безумством и паникерством. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя соответствующие публикации в СМИ Запада.

"Безумие и паникерство продолжаются. <...> Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к 300 тыс. жертв? И это бы основывалось на данных разведки, которые мы бы не раскрыли, - обратил внимание Полянский в Twitter. - Это правильно для американцев и британцев? Это также неверно для россиян и украинцев".

Ранее агентство Reuters распространило утверждения анонимных источников, по мнению которых, российские войска могли бы в случае вторжения на Украину взять Киев через "пару дней". При этом общее число жертв в результате гипотетического конфликта между двумя странами может составить, по их оценкам, до 85 тыс. человек.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.