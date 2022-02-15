Песков: право России проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению ни с кем

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россия и дальше будет проводить военные учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению ни с кем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия проводила и будет дальше проводить учения на всей территории Российской Федерации", - подчеркнул представитель Кремля в общении с журналистами во вторник.

Он отметил, что это постоянный процесс, как и во всех странах мира. "Это наше право - проводить учения там у себя на территории, где мы посчитаем целесообразным, - не подлежит обсуждению ни с кем", - указал Песков.