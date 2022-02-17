Посольство РФ заявило, что в США раскручен маховик антироссийской истерии

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Антироссийская истерия, продолжающаяся в США, не позволяет официальным лицам страны объективно смотреть на ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду в Facebook на странице дипломатического представительства РФ в США.

"Обратили внимание на высказывания пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, озвученные 16 февраля в интервью телеканалу CNN. Чиновник в очередной раз попытался уличить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине", - отметили в посольстве. "Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается", - подчеркивается в заявлении. Дипломаты РФ призвали Госдепартамент "не подпитывать "милитаристский угар" журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта".