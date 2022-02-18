Антонов заявил, что США потворствуют насильственной ассимиляции русских на Украине

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Власти США не только предпочитают игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и потворствуют этому политической и военной поддержкой. Об этом заявил в четверг российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Комментируя заявления американских официальных лиц, подвергающих сомнению факт геноцида русских в Донбассе, он отметил: "Это вызывает возмущение и негодование. Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком? В одном ряду с этими зверствами - трагедия в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, когда десятки безоружных жителей города были сожжены заживо неонацистскими преступниками, оставшимися в итоге безнаказанными".

"Здесь прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм", - подчеркнул Антонов, слова которого приводятся в Facebook посольства. "Главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток. А раз так - надо проводить линию на выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания. Поэтому американцы предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой", - добавил дипломат.

"В США должны понимать, что на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены. В этом - залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности", - заключил дипломат.