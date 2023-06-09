"Единая Россия" проведет конференцию по выдвижению своего кандидата в мэры Москвы

В качестве делегатов во встрече примут участие депутаты Госдумы РФ и Московской городской думы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московское городское отделение партии (МГРО) "Единая Россия" планирует в пятницу провести конференцию, на которой состоится выдвижение партийного кандидата на выборах мэра столицы. Ожидается, что им станет Сергей Собянин.

"XXVIII конференция Московского городского регионального отделения "Единой России" состоится 9 июня в 18:00. В качестве делегатов в конференции примут участие депутаты Госдумы РФ и Московской городской думы, партийный актив. Ключевыми спикерами конференции станут секретарь регионального отделения, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, сенатор Инна Святенко, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Степан Орлов", - говорится в анонсе мероприятия.

Также перед конференцией запланирована встреча актива столичного реготделения партии "Единой России" и Собянина. Он занимает должность мэра Москвы с 2010 года, тогда его кандидатуру утвердила Мосгордума по представлению Дмитрия Медведева, занимавшего в то время пост президента РФ. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост - в 2013 и 2018 годах (тогда за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей).

Процедура выдвижения

Кандидатов от "Единой России" на выборах высших должностных лиц субъектов РФ могут выдвинуть члены регионального политсовета или президиум генсовета.

Перед утверждением каждый кандидат должен встретиться не менее чем с половиной секретарей первичных и местных отделений в регионе. После этого имена кандидатов, которые провели все встречи, выносят на рассмотрение региональной конференции.

Затем делегаты региональной конференции принимают решение о выдвижении одного из представленных кандидатов на выборы главы региона. Решение конференции должен утвердить президиум генсовета "Единой России".

Собянин может стать первым выдвинутым кандидатом в преддверии выборов мэра в столице. Другие партии региональные конференции по утверждению своих кандидатов еще не проводили, при этом известны их имена.

Ранее высший совет ЛДПР поддержал выдвижение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, президиум ЦК КПРФ - председателя комиссии по науке и промышленности Мосгордумы и внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова, партию "Новые люди" на выборах должен представить вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, "Справедливую Россию - За правду" - первый замруководителя фракции в нижней палате Дмитрий Гусев.

Назначение даты выборов

7 июня депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. 8 июня Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.