Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко также отметил, что президент Украины использует в общении с западными партнерами неприемлемые выражения

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский требует от своих западных спонсоров больше, чем те ему могут дать, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Зеленский требует больше, чем ему могут дать, и требует в таких выражениях и формах, которые просто неприемлемы для самих спонсоров. Но сами спонсоры создали эту ситуацию, это не первый раз, кстати говоря, эта история повторяется каждый раз", - сказал Грушко в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Замминистра также полагает, что Украина используется как расходный материал в геополитическом противостоянии против России. "США на острие этого противостояния выпускают Европу, которая тратит гигантские деньги, которая выбрасывает туда свои материальные средства, вооружения, которые там горят, и в американском ВПК уже готовятся к гигантским заказам, которые придут из Европы. В это время США могут сосредоточиться на главной своей угрозе - сдерживании Китая", - сказал он.

Кроме того, по словам Грушко, "все эти годы Украина добивалась внешнего управления". "И она добилась", - добавил он.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил мнение, что на Западе "люди хотят видеть благодарность" Украины за поддержку, а Киеву нужно уделять этому больше внимания. The Guardian предполагает, что причиной высказываний Уоллеса было недовольство президента Украины Владимира Зеленского тем, что страны НАТО воздержались от приглашения республики в альянс на саммите в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля. Зеленский, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе, предложил Уоллесу, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за военную помощь.