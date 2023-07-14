13 июля, 23:10
Военная операция на Украине

В МИД России указали на слишком высокие требования Зеленского к его спонсорам

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко также отметил, что президент Украины использует в общении с западными партнерами неприемлемые выражения

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский требует от своих западных спонсоров больше, чем те ему могут дать, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Зеленский требует больше, чем ему могут дать, и требует в таких выражениях и формах, которые просто неприемлемы для самих спонсоров. Но сами спонсоры создали эту ситуацию, это не первый раз, кстати говоря, эта история повторяется каждый раз", - сказал Грушко в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Замминистра также полагает, что Украина используется как расходный материал в геополитическом противостоянии против России. "США на острие этого противостояния выпускают Европу, которая тратит гигантские деньги, которая выбрасывает туда свои материальные средства, вооружения, которые там горят, и в американском ВПК уже готовятся к гигантским заказам, которые придут из Европы. В это время США могут сосредоточиться на главной своей угрозе - сдерживании Китая", - сказал он.

Кроме того, по словам Грушко, "все эти годы Украина добивалась внешнего управления". "И она добилась", - добавил он.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил мнение, что на Западе "люди хотят видеть благодарность" Украины за поддержку, а Киеву нужно уделять этому больше внимания. The Guardian предполагает, что причиной высказываний Уоллеса было недовольство президента Украины Владимира Зеленского тем, что страны НАТО воздержались от приглашения республики в альянс на саммите в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля. Зеленский, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе, предложил Уоллесу, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за военную помощь. 

Теги:
УкраинаРоссияГрушко, Александр ВикторовичЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация