Захарова назвала фейками информацию о переговорах РФ и США по Украине

По словам официального представителя российского МИД, эти данные распространяют для того, чтобы "раскачать Россию изнутри"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Фейки о якобы переговорах Москвы и Вашингтона по Украине продолжат распространяться, в том числе чтобы раскачать Россию изнутри. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

Ранее российская сторона называла фейками утверждения о том, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по Украине.

"Никаких переговоров по каким-то вторым трекам, третьим трекам или, как это было представлено в американских СМИ, договоренностям с Украиной Лавров не вел. Это вброс, это фейк, это делалось специально. И помимо всего прочего, это будет делаться и дальше, эта тема будет постоянно находиться на плаву, именно для того чтобы и раскачать в том числе нас изнутри", - сказала дипломат.

"[Фейки продолжат распространять], чтобы посеять сомнения в том, о чем мы говорим, чтобы сказать или показать, что они оружие поставляют, а Россия якобы с ними еще готова даже при таких условиях вести какие-то полулегальные переговоры. Это неправда", - добавила она.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя эту информацию, заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена не передавала через экспертов Лаврову в апреле в Нью-Йорке никаких сигналов по Украине.

Захарова, ранее комментируя эту информацию СМИ США, а также слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что "группа бывших американских чиновников пыталась наладить неофициальный канал связи с Москвой", заявляла, что США пытаются выдать одну из дискуссий Лаврова с политологами на полях ООН за якобы имевшую место "встречу" с американскими политиками. Дипломат отметила, что в рамках дискуссии с политологами обсуждались современные международные отношения и глобальная повестка, а ни о каком мирном плане по Украине не было и речи.