Захарова заявила, что ЕС не может судить о свободе слова в Нигере

Официальный представитель МИД РФ указала на систематические нарушения прав российских СМИ в Европе

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. ЕС не может судить о свободе слова в Нигере на фоне систематического нарушения прав российских СМИ в Европе. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, которая назвала посягательством на свободу слова прекращение вещания в Нигере Международного французского радио (RFI) и телеканала France 24.

Дипломат перечислила несколько случаев нарушения прав российских СМИ на территории ЕС, в том числе отдельно в Австрии, Болгарии, Германии, Латвии, Литве, Люксембурге, Польше и на Мальте. "Это только часть целого выстроенного механизма систематических нарушений прав СМИ и журналистов на территории ЕС. Восстановить справедливость - решить сложности, связанные со сложившейся ситуацией на территории Евросоюза, - необходимо незамедлительно. Мы говорим об этом уже много лет", - подчеркнула она.

"После этого вам смело можно будет обратить внимание на ситуацию в Нигере. А до тех пор, пока в ЕС занимаются тем же, чем и в Нигере, не вам их судить", - отметила Захарова.

"Госпожа Массрали, мы очень рады, что вы обратили внимание на положение СМИ и права журналистов в мире. Правда, Нигер не в ЕС. Но, видимо, у вас расширенное толкование своих полномочий", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее захватившие в Нигере власть мятежники приняли решение прервать вещание программ RFI и France 24. Сами СМИ обвинили в этом участников недавнего переворота, назвав произошедшее цензурой. Согласно заявлению группы, владеющей телеканалом и радиостанцией, аудитория RFI в Нигере в 2022 году составляла 1,9 млн человек (18% населения), а эфир France 24 смотрело до четверти населения страны. МИД Франции также опубликовал заявление, осудив приостановку вещания RFI и France 24.