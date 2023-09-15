Антонов заявил, что Вашингтон тщетно надеется обрушить российскую экономику

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Американские власти то ли от отчаяния, то ли из-за иллюзий изобретают дополнительные способны нанести урон России, однако Вашингтон тщетно надеется обрушить российскую экономику. Об этом в четверг заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя очередную волну антироссийских санкций.

"Вашингтон в который раз пустился в санкционную прыть в тщетной надежде обрушить российскую экономику. То ли от отчаяния, то ли из-за иллюзий американские власти фанатично изобретают дополнительные способы нанесения урона нашей стране", - убежден дипломат. Его слова приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.

Посол напомнил, что Россия уже находится под действием "тысяч незаконных односторонних рестрикций", которые, однако, не помогли сокрушить отечественное нацхозяйство. "Российская Федерация раздражает недоброжелателей ускоренной адаптацией к новым реалиям. Об этом неудобном для американских властей факте говорят не только текущие оценки Бреттон-Вудских институтов, но и их дальнейшие прогнозы. Даже близкие к Белому дому журналисты с досадой указывают на то, что российская экономика уверенно стоит на ногах, несмотря на все попытки блицкригов", - отметил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Россия "никогда не откажется от защиты своих национальных интересов и будет твердо отстаивать принципы равноправия и неделимости безопасности в международных отношениях". Вашингтону же пора понять, что "раскручивание санкционной спирали - дорога в никуда", убежден Антонов.

14 сентября США расширили санкции в отношении РФ. Под новые ограничения подпали почти 70 человек и 100 компаний. Как пояснили американские власти, новые ограничения направлены на финансовые институты, оборонно-промышленный комплекс РФ и связанные с этими сферами элиты.