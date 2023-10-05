Экспорт топлива, добровольцы СВО и "дешевые" украинские солдаты. Темы брифинга Пескова

Ситуация с экспортом российского топлива, заявление нидерландского министра о выгоде вложений Запада в Украину как источника "дешевых солдат", а также добровольцы на российской спецоперации стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент России Владимир Путин работает в Сочи. Скоро он по видеосвязи будет участвовать в церемонии завоза первого ядерного топлива на АЭС "Руппур" в Бангладеш. Среди других участников - глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Через пару часов" ожидается выступление Владимира Путина на Валдайском форуме. Выступление будет содержательным. После него президент ответит на вопросы модератора.

Об отмене запрета на экспорт топлива

"Правительство уже неоднократно отмечало <...>, что здесь какого-то дедлайна нет". Другие меры будут рассматриваться в случае возникновения необходимости.

О боевых действиях на Украине как "жизненной необходимости" Запада

Заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, что помощь армии Украины - "дешевый способ" противостояния с РФ, что есть "жизненная необходимость" Запада - "достаточно типичное".

Эти слова снова демонстрируют желание "использовать [украинцев] как дешевых солдат". На Западе "намерение продолжать воевать до последнего украинца практически не скрывают".

О большом числе добровольцев на спецоперации, в том числе женщин

"Повышение уровня консолидации общества <...> очень высокое". "Это очень позитивно".

О якобы переводе базирования Черноморского флота