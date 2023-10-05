Экспорт топлива, добровольцы СВО и "дешевые" украинские солдаты. Темы брифинга Пескова

Ситуация с экспортом российского топлива, заявление нидерландского министра о выгоде вложений Запада в Украину как источника "дешевых солдат", а также добровольцы на российской спецоперации стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Президент России Владимир Путин работает в Сочи. Скоро он по видеосвязи будет участвовать в церемонии завоза первого ядерного топлива на АЭС "Руппур" в Бангладеш. Среди других участников - глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
- "Через пару часов" ожидается выступление Владимира Путина на Валдайском форуме. Выступление будет содержательным. После него президент ответит на вопросы модератора.
Об отмене запрета на экспорт топлива
- "Правительство уже неоднократно отмечало <...>, что здесь какого-то дедлайна нет". Другие меры будут рассматриваться в случае возникновения необходимости.
О боевых действиях на Украине как "жизненной необходимости" Запада
- Заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, что помощь армии Украины - "дешевый способ" противостояния с РФ, что есть "жизненная необходимость" Запада - "достаточно типичное".
- Эти слова снова демонстрируют желание "использовать [украинцев] как дешевых солдат". На Западе "намерение продолжать воевать до последнего украинца практически не скрывают".
О большом числе добровольцев на спецоперации, в том числе женщин
- "Повышение уровня консолидации общества <...> очень высокое". "Это очень позитивно".
О якобы переводе базирования Черноморского флота
- "Никак не могу это комментировать". "Вопросы, связанные с дислокацией" относятся к ведению Минобороны.