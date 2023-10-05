5 октября, 09:00
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Военная операция на Украине

Экспорт топлива, добровольцы СВО и "дешевые" украинские солдаты. Темы брифинга Пескова

Владимир Смирнов/ ТАСС
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Ситуация с экспортом российского топлива, заявление нидерландского министра о выгоде вложений Запада в Украину как источника "дешевых солдат", а также добровольцы на российской спецоперации стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  •  Президент России Владимир Путин работает в Сочи. Скоро он по видеосвязи будет участвовать в церемонии завоза первого ядерного топлива на АЭС "Руппур" в Бангладеш. Среди других участников - глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
  •  "Через пару часов" ожидается выступление Владимира Путина на Валдайском форуме. Выступление будет содержательным. После него президент ответит на вопросы модератора.

Об отмене запрета на экспорт топлива

  •  "Правительство уже неоднократно отмечало <...>, что здесь какого-то дедлайна нет". Другие меры будут рассматриваться в случае возникновения необходимости.

О боевых действиях на Украине как "жизненной необходимости" Запада

  •  Заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, что помощь армии Украины - "дешевый способ" противостояния с РФ, что есть "жизненная необходимость" Запада - "достаточно типичное".
  • Эти слова снова демонстрируют желание "использовать [украинцев] как дешевых солдат". На Западе "намерение продолжать воевать до последнего украинца практически не скрывают".

О большом числе добровольцев на спецоперации, в том числе женщин

  •  "Повышение уровня консолидации общества <...> очень высокое". "Это очень позитивно".

О якобы переводе базирования Черноморского флота

  •  "Никак не могу это комментировать". "Вопросы, связанные с дислокацией" относятся к ведению Минобороны.
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБангладешУкраинаНидерландыРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЛихачев, Алексей ЕвгеньевичКраснодарский крайГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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