Генконсул КНР во Владивостоке не исключила совместных с РФ работ по сбросам с "Фукусимы"

Пяо Янфань отметила, что в Китае и граждане, и правительство обеспокоены сложившейся ситуацией

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Генеральное консульство Китайской Народной Республики (КНР) во Владивостоке не исключает возможности совместных российско-китайских экспедиций для изучения последствий сбросов воды с АЭС "Фукусима". Об этом ТАСС сообщила генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань на полях посвященного научной дипломатии международного форума.

"Насколько я знаю, да, действительно, изучаются такие возможности сотрудничества. <...> Я не исключаю", - сказала генконсул, отвечая на вопрос о том, могут ли в ближайший год состояться совместные российско-китайские научные экспедиции, которые помогли бы изучить последствия сбросов воды с АЭС "Фукусима".

Она отметила, что в Китае и граждане, и правительство обеспокоены сложившейся ситуацией.

"Это катастрофа не только для региональных стран, но и для всего мира, для всех океанов нашего земного шара. Мы фактически уже с Россией рука об руку предпринимаем усилия, чтобы прекратить эти действия японской стороны, вместе с тем, конечно, надо и с точки зрения науки изучить вредные потенциальные влияния таких действий японцев, <...> надо изучить как-то есть противодействовать таким негативным влияние. Я знаю, что есть такие общие намерения обоих стран", - сказала генконсул.

Международный научно-практический форум "Научная дипломатия Восточной Евразии: конструктивное сотрудничество в интересах глобального и регионального развития" открылся во Владивостоке в понедельник пленарным заседанием "Наука на переломе эпох: оценки достижений и прогнозы на будущее в контексте мирового развития". На форуме ученые из разных регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая и других стран обсуждают перспективы международного научного сотрудничества, проблемы в этой сфере и пути их решения.

О ситуации на АЭС "Фукусима"

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако вызывает недовольство ряда стран, в первую очередь Китая.

В ходе первого этапа с 24 августа по 11 сентября в океан было сброшено около 7,8 тыс. тонн воды. 5 октября начался второй этап, в ходе которого планируется сбросить также порядка 7,8 тыс. тонн.

Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой, предельная допустимая концентрация трития составляет 1500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.