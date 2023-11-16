Небензя заявил, что жители Газы останутся без связи в ближайшие часы

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Жители сектора Газа уже в ближайшие часы останутся без связи из-за отсутствия электроэнергии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"Под огнем <...> невозможно завозить столь остро необходимое топливо, без которого больницы Газы вот-вот истощат запасы электроэнергии. Кроме того, без поставок топлива уже в ближайшие часы <...> жители анклава окажутся без какой-либо связи, без интернета, в полной изоляции от внешнего мира. Мы вообще не будем знать, что там происходит. Сектор Газа полностью погрузится во тьму и хаос", - отметил он.

Небензя также заявил, что РФ серьезно опасается, что положения ближневосточной резолюции в Совете Безопасности ООН не будут выполняться участниками конфликта.

"Совет даже не требует от сторон введение гумпауз, а только призывает, что является насмешкой над прерогативами Совета. Коллеги, это просто позор, что совет <...> смог выдавить из себя только такой слабый призыв <...>. У нас есть самые серьезные опасения, что положения резолюции не будут реализованы на земле", - отметил он.

Принятие резолюции

Кроме того, в ходе заседания постпред РФ сообщил, что Россия рассчитывает, что СБ ООН примет полноценную и сильную резолюцию, содержащую однозначный призыв к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

"Но приоритетом остается принятие полноценного, сильного продукта Совета [Безопасности ООН] с однозначным призывом к немедленному прекращению огня. Рассчитываем, что работа над ним начнется уже в ближайшее время", - сказал российский дипломат. Он выступил после голосования СБ ООН по проекту ближневосточной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Совет принял этот документ большинством голосов, Россия, США и Великобритания воздержались.

Дипломат добавил, что Соединенные Штаты с самого начала обострения палестино-израильского конфликта саботировали выработку сбалансированного документа в СБ ООН.

"С самого начала нынешнего обострения в зоне палестино-израильского конфликта делегация США саботировала любые попытки выработать сбалансированный и деполитизированный документ, нацеленный на принятие реальных и неотложных мер по деэскалации обстановки. Наши американские коллеги по Совету оправдывали коллективное наказание и уничтожение палестинцев, прежде всего гражданского населения, прикрываясь лозунгами о борьбе с терроризмом и правом Израиля на самооборону, фактически парализовав работу главного органа ООН по поддержанию международного мира и безопасности", - сказал он.