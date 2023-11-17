17 ноября, 14:27,
обновлено 17 ноября, 14:43
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин заявил, что вульгарная глобализация увеличила конфликтный потенциал в мире

По словам президента РФ, одной из главных причин напряженности в мире является претензия "отдельных стран" на исключительность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Культурная глобализация является причиной подавления культур и увеличения конфликтного потенциала в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

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Глава государства указал, что одна из главных причин напряженности в мире - претензия "отдельных стран" на исключительность, включая культурную, и стремление подвергнуть все народы унификации "по собственному шаблону".

"Такая вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал", - сказал президент РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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