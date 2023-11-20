20 ноября, 13:22,
обновлено 20 ноября, 13:33
Умер Аман Тулеев

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Тулеева

Глава государства отметил, что ушел из жизни человек "действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-главы Кузбасса Амана Тулеева в связи с его смертью. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Читайте также
Биография Амана Тулеева

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Амана Гумировича Тулеева. Примите мои соболезнования, слова поддержки и участия", - написал Путин.

Глава государства отметил, что ушел из жизни человек "действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России". "Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди. Мы сохраним добрую память об Амане Гумировиче", - заключается в телеграмме. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТулеев, Аман ГумировичРоссияУмер Аман Тулеев
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация