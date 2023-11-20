Путин выразил соболезнования в связи со смертью Тулеева

Глава государства отметил, что ушел из жизни человек "действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-главы Кузбасса Амана Тулеева в связи с его смертью. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Амана Гумировича Тулеева. Примите мои соболезнования, слова поддержки и участия", - написал Путин.

Глава государства отметил, что ушел из жизни человек "действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России". "Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди. Мы сохраним добрую память об Амане Гумировиче", - заключается в телеграмме.