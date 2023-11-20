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Умер Аман Тулеев

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Тулеева

Премьер-министр РФ отметил, что экс-глава Кузбасса умел эффективно решать общенациональные задачи

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким Амана Тулеева в связи со смертью экс-главы Кузбасса.

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"Сегодня не стало Амана Гумировича Тулеева - видного политического и общественного деятеля, ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Аман Гумирович был высокопрофессиональным и целеустремленным руководителем, обладал большим управленческим и организаторским талантом, принципиальностью и умением эффективно решать общенациональные задачи", - говорится в сообщении главы кабмина, опубликованного в Telegram-канале правительства.

Тулеев за годы самоотверженной работы во главе Кемеровской области "внес неоценимый вклад в социально-экономическое развитие региона". "Его искренняя забота о благополучии жителей Кузбасса заслуживает самого глубокого уважения", - подчеркнул Мишустин.

"Амана Гумировича Тулеева больше нет с нами, но светлая память об этом ярком и неординарном человеке навсегда останется в наших сердцах", - заключил он. 

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